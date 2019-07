Conduite du dialogue : Les personnalités connues incessamment

La présidence de la République devrait dévoiler, au plus tard, samedi prochain, la liste des personnalités qui dirigeront le dialogue national, ont rapporté hier des médias.

Selon les mêmes sources, l’instance de dialogue sera composée de personnalités nationales indépendantes, intègres, et sans attache partisane et jouira d'une autonomie totale dans la gestion du dialogue, de son programme et de ses issues. La présidence de la République, l’institution militaire ou autre institution de l’Etat n’auront aucun rôle à jouer dans ce processus de dialogue. En revanche, l'État doit présenter toutes les garanties permettant de mettre en œuvre les décisions qui en découleront ainsi que les mesures qui mèneront vers l’organisation des élections présidentielles.

Ces sources ont ajouté que l'État ne s'opposerait à aucune mesure à mettre en œuvre pour organiser le prochain rendez-vous présidentiel dans un climat de transparence et de sérénité, d’autant plus qu’il est dans l'intérêt de l'État que les prochaines élections soient transparentes et non contestées. L'État ne serait également pas contre la prolongation du délai d’organisation de ce scrutin qui peut aller jusqu'à 6 mois, afin qu'il soit bien préparé.

Pour rappel, des initiatives politiques diverses et multiples ont été lancées, récemment, sur la scène politique dans le but de trouver des solutions à la crise que traverse le pays, certaines portant sur l'impératif de fixer un agenda pour l'organisation de la prochaine présidentielle dans les plus brefs délais, d'autres proposant une feuille de route élaborée conformément au processus constitutif dans le cadre de la période de transition, et toutes s'accordant à faire du dialogue une priorité.

Ainsi, plusieurs partis politiques et acteurs de la scène nationale ont exprimé leur conviction quant à l'impératif de s'orienter vers une solution à même de faire sortir le pays de l'impasse qui perdure. Une solution qui constituera la base d'un dialogue sérieux et inclusif, susceptible de rétablir la confiance entre toutes les parties. En effet, le pouvoir a exprimé, à maintes reprises, la même volonté : le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah n'ayant eu de cesse de prôner un dialogue qu'il s'est engagé à en confier la direction à des personnalités nationales indépendantes et crédibles, assurant que l'Etat ne sera pas partie prenante.

Dans ce cadre, des partis politiques et des organisations de la société civile ont pris, il y a deux semaines, l'initiative d'organiser des assises du dialogue national, au cours desquelles les participants se sont engagés à élaborer une feuille de route «aux contours clairs» pour régler la crise politique. Celle-ci repose sur une solution s'inscrivant dans le cadre de la Constitution alliant exigences constitutionnelles et solutions politiques.

La plate-forme découlant de cette rencontre repose sur une série de principes, notamment que «le peuple est la source de tout pouvoir et la souveraineté nationale appartient au peuple» conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution, la Déclaration du 1er-Novembre 1954 et l'unité nationale est une «constante sacrée».

Pour activer le processus de dialogue qui doit être ouvert à toutes les médiations politiques et socio-économiques impliquées et accompagnant le sursaut populaire, les initiateurs ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures à même de restaurer la confiance et de préparer le terrain au dialogue, notamment par la mise en valeur du Hirak, le bannissement des symboles de l'ancien système, l'ouverture du champ politique et médiatique et le respect des principes d'une justice impartiale, des droits et des libertés individuelles et collectives.

Ils ont, à cet égard, appelé à mettre en place une instance pour mener ce dialogue composée de personnalités nationales «connues pour leur intégrité, leur crédibilité et leur compétence et faisant l'unanimité» et dont les membres sont choisis «dans un cadre consensuel entre les parties au dialogue en écartant les symboles du système politique corrompu».

Salima Ettouahria