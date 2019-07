Organe national de prévention et de lutte contre la corruption : Coopération avec le ministère des Affaires religieuses

Le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi, a affirmé, mardi à Alger, qu'un cadre de coopération entre le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, et l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) serait prochainement mis en place pour sensibiliser la société aux dangers de ce phénomène. Dans une déclaration à la presse, au terme d'une rencontre avec le président de l'ONPLC, Tarek Kour, consacrée à la concertation sur la mise en place d'un cadre de coopération entre le ministère et l'organe, M. Belmehdi a indiqué que cette question exigeait «une éducation, une réforme et une sensibilisation», soulignant que son département participerait à la lutte contre la corruption, à travers «la formation d'imams et de cadres, ainsi que des prêches pour sensibiliser la société aux dangers de la corruption». Le programme de ce projet prévoit des colloques et des journées d'études, pour sensibiliser aux dangers et répercussions de ce phénomène sur la société, a ajouté le ministre.