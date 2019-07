L’avocat Salah Debbouz : Levée de la procédure de contrôle judiciaire

L’avocat Me Salah Debbouz vient de bénéficier de la levée de la procédure de contrôle judiciaire auquel il était soumis depuis le 8 avril dernier, a appris hier l’APS de source proche du tribunal de Ghardaïa.

Cette levée de la procédure de contrôle judiciaire, imposée par le tribunal de Ghardaïa, intervient suite à l’étude du dossier de poursuite judiciaire à l’encontre de Me Salah Debbouz, en vue de sa programmation en audience plénière prochainement devant le tribunal de Ghardaïa, précise la source. Me Salah Debbouz a été mis sous contrôle judiciaire suite à un mandat d’amener ordonné par le parquet du tribunal de Ghardaïa à l’encontre de l’avocat, qui n’a pas déféré à des convocations émanant de cette instance judiciaire.

Le mis en cause, qui a été appréhendé à Alger, puis acheminé vers Ghardaïa, a bénéficié d’une relaxe immédiatement après sa présentation devant l’instance judiciaire et soumis à un contrôle judiciaire pour une affaire liée à ses «déclarations et publications faites sur les réseaux sociaux et ses propos dans quelques villes du pays concernant un procès en première instance d’homicide volontaire ciblant un notable de Ghardaïa qui s’est déroulé en mars dernier», rappelle la source.