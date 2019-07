Notre forum rend hommage à Aïssat Idir : La contribution du syndicalisme à la lutte pour l’indépendance

Lors du Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, organisé en coordination avec l’association Machaâl Echahid, les participants ont tenu à marquer la célébration du 60e anniversaire de la création de l’UGTA, dont l’initiative revient à l’architecte de la Révolution, Abane Ramdane, qui a réussi à regrouper toutes les forces sous l’égide du FLN.

Le parcours d’Aïssat Idir, cet infatigable militant du Parti du peuple algérien (PPA), un homme rompu aux luttes syndicales et premier secrétaire de l’UGTA, a été évoqué par l’un de ses compagnons, le moudjahid Abderrahmane Azzi.

M. Azzi est revenu sur les dates clés du parcours du fondateur de l’UGTA, pour dire que «les luttes syndicales étaient aussi l’autre dimension de la lutté pour la libération du pays».

«La nécessité impérative de préparer l’Algérie à la lutte armée était déjà dans l’esprit des travailleurs et ouvriers algériens qui ne dissociaient pas les revendications sociales de l’aspiration à la liberté», explique M. Azzi, pour qui «les souffrances endurées par les Algériens ont produit finalement un effet positif, car les Algériens ont été persuadés que leur destin et leur récit national ne peuvent être écrits que par leurs bras».

En effet, le 24 février 1956, il y a 63 ans, naquit l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA). Belle épopée que celle de la création d’un syndicat algérien, pour l’inscrire dans la lutte pour la libération du pays. Ce fut un incroyable croisement, d’engagements qui convergeaient tous vers la conquête de l’indépendance de l’Algérie, «les luttes syndicales allaient se converger aux luttes armées, pour porter un coup terrible à la France coloniale et à ses sbires», explique M. Azzi.

Abane Ramdane, qui commençait la structuration du Front de libération national (FLN) à sa sortie de prison, le 19 janvier 1955, pensait aussi à fédérer les travailleurs algériens. Et c’est là que le nom d’Aïssat Idir sera intimement lié à l’un des chapitres les plus significatifs de notre glorieuse Révolution, au combat des travailleurs algériens sous la bannière de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), «une centrale syndicale révolutionnaire».

C’est à partir du signifiant «Révolution», que l’historien Amar Belkhodja est intervenu pour expliquer la signification des deux dimensions de la lutte : ouvrière et guerrière. «Le syndicalisme algérien ne pourrait en aucun cas être dissocié de la lutte politique et armée du FLN», dit Belkhodja.

L’historien a expliqué que ceux qui défiaient la France coloniale dans les hautes montagnes «n’étaient autres que les fellahs, les ouvriers, journaliers et artisans partout en Algérie». Il fallait les structure et les encadrer, pour «faire d’eux une puissance face aux colonisateurs», c’est pourquoi, «dès les premières années, l’UGTA suscita l’adhésion de quelque 100.000 travailleurs», lit-on dans les ouvrages d’histoire.

Parmi ses membres fondateurs, il y a lieu de citer, entre autres, Aïssat Idir, Ben Aïssa Atallah, Bourouiba Boualem, Djermane Rabah et Ali Yahia Madjid, membres du secrétariat national. Mada Mohamed, Amrani Abdelkader, Lamini Amar, Haddadi Messaoud, Ayache Mohamed et Zitouni Ahmed, membres du bureau exécutif. Rebbah Slimane, Abib Mohamed, Hanachi Mayouf, Bourouiba Hassen, Gaïd Tahar, Zioui Mohamed, Boudjelal Ali, Rabia Mohamed et Flissi Mohamed, membres de la commission exécutive nationale.

Pour le représentant de l’UGTA, Ahmed Guettiche, la Centrale syndicale «a toujours répondu à l’appel de la nation», et restera toujours «aux côtés des travailleurs et Algériens, pour préserver la stabilité, la sécurité, et la paix dans notre pays». M. Guettiche a indiqué que la persévérance et l’obstination des travailleurs ont été exemplaires et marquées par le sang dans les années de braise qu’a vécues le pays, lors desquelles 657 syndicalistes ont été assassinés pour que le slogan de l’UGTA «Liberté, solidarité, travail» demeure élevé. Le chahid Aïssat Idir est né en 1919 à Djemaâ N'Saharidj, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Après des études primaires et secondaires, il part en Tunisie pour poursuivre ses études en économie. En 1949, il devient responsable des affaires syndicales du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Il fonda, en 1956, l'UGTA, sous l'égide du FLN. Arrêté le 23 mai 1956, pour ses activités syndicales et son militantisme, il fut transféré vers le sinistre centre de Birtraria (Alger), où il subira des tortures de la part de l'armée française. Il rendra l'âme, le 26 juillet 1956, des suites de ces sévices.

Tahar Kaidi