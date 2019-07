Enfants des wilayas du Sud : Vacances à Oran

La wilaya d’Oran accueillera cette saison estivale plus de 5.000 enfants originaires des wilayas du Sud et des Hauts-plateaux qui viennent y passer quelques jours cet été et profiter de la fraîcheur des plages oranaises.

Selon le premier responsable de l’exécutif local, initialement, ce programme à Oran qui s’inscrit dans le cadre des échanges entre les wilayas du Sud et du Nord, prévoyait la prise en charge de 3.000 enfants et qui a été renforcé récemment de 2.000 enfants supplémentaires. A ceux la s’ajoute les enfants de la République du Sahara occidental qui bénéficient également de ce programme.

Les hôtes d’Oran sont pris en charge dans des camps de vacances relevant de trois instances exécutives de wilaya, à savoir les directions de la Jeunesse et des sports, l’Action sociale et la Formation professionnelle. Leur séjour est réparti en plusieurs sessions d’une durée de 15 jours chacune et le programme comprend des rencontres culturelles, des jumelages inter-wilayas, des weekends créatifs et la formation des animateurs de colonies de vacances. Le wali d’Oran qui s’est rendu dans l’un des centres réservés à l’accueil des vacanciers venant du Sud, a insisté sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour que ces enfants passent d’agréables vacances à Oran et a affirmé que la wilaya est prête à recevoir d’autres groupes de vacanciers. L’objectif de cette opération est de permettre aux jeunes et enfants des régions du Sud et des Hauts-plateaux de découvrir la richesse touristique et les vestiges de la wilaya d’Oran, et ce, en attendant de lancer une action similaire au profit des enfants des régions du Nord pour leur faire découvrir à leur tour le Sud et les Hauts plateaux, durant les prochaines vacances d’automne et d’hiver. À l’échelle nationale, notre pays dispose suffisamment d’infrastructures d’accueil et structures d’animation nécessaires à l’organisation de ce type d’opération, dont un réseau de plus de 170 maisons de jeunes et 70 autres en cours de réalisation à travers le pays sans oublier les nombreux camps de vacances, a indiqué un responsable du secteur de la Jeunesse et des sports.

Au niveau local, les responsables ont donné des directives pour développer des activités de citoyenneté et de solidarité afin de contribuer au rapprochement des enfants des différentes régions du pays. Oran recense un nombre important de maisons, camps et auberges de jeunes dont celui de la Madrague à Aïn El Turck créée, il y a six ans de cela, qui dispose d’une capacité d’accueil de 120 lits.

Amel Saher