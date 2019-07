Eté : Quand les vacances riment avec facebook

Google, You-tube, Facebook, Messenger et autre réseaux internet viennent, en ces temps de grosses chaleurs, au secours des petites bourses et des moins nantis. Partir en vacances étant pour beaucoup une pure utopie. En effet, à défaut de sortir de leurs «bases» pour s’offrir une petite cassure, recommandée entre le monde professionnel et social, les personnes privées de vacances se résignent à s’approprier, ne serait-ce que quelques instants, des passe-temps sur mesure et surtout adaptés à leur situation financière. La toile sauve certains de l’ennui, du cafard et du spleen. Elle devient même, l’ami, voire l’antidote à la grisaille des chaudes et longues journées de l’été. Des loisirs virtuels, il y en a à gogo. Les menus sont copieux. Les sites et les applications sont abondamment fournis pour répondre à tous les besoins, en un clic. Mais dans tout ce bazar de portails électroniques qui foisonnent, c’est facebook qui attire la plus grande partie des internautes. En fait, ce dernier se transforme, par la force des choses, en phénomène de société, depuis son invention il y a quelques années. Il a gagné en popularité pour toucher tous les segments de la société. Par rapport, à d’autres réseaux, facebook a carrément bouleversé les habitudes, les distractions, faisant du coup, sortir les plus réticents de leurs réserves. Le plus populaire et le plus connu des réseaux sociaux et des applications suscite donc un engouement sans égal de la part des jeunes et moins jeunes. Même les enfants ne dérogent pas la règle et cédent à cette tentation, unique en son genre il faut bien l’admettre.

En cet été, le facebook n’éprouve, comme d’habitude, aucune peine, à faire sortir les vacanciers de la routine et leur permettre ainsi de s’évader ou encore s’informer sur des questions qui leur tiennent à cœur. Celui-ci s’est positionné, à vrai dire, comme le meilleur moyen de communication ou encore une source d’information incontestable et incontestée. À l’heure de la généralisation de l’outil internet, on ne jure que par facebook qui met du baume dans les cœurs de toutes les franges de la société et plus particulièrement les jeunes. Le fameux réseau fondé, en 2004 par Mark Zuckerberg, destiné à un cercle fermé, à savoir, les étudiants d’Harvard et des universités américaines fait tabac dans le monde entier, pour séduire de plus en plus d’adhérents dans le monde. Il faut savoir que pas moins de 100.000 nouveaux utilisateurs sont recensés.

Aujourd’hui, les Algériens ne cachent point leur passion pour facebook auquel ils ne peuvent pas renoncer, détrônant ainsi tous les autres moyens de loisirs.

Samia D.