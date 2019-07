Hadj : Appel à la récupération des visas

En effet, l’Office national du Hadj et de la Omra a appelé les personnes concernés par le Hadj 2019 à retirer leurs visas électroniques 3 jours avant leur départ vers la Mecque. Les vols vers les Lieux saints qui ont débutés à la mi-juillet, à partir de plusieurs aéroports du pays, devraient se poursuivre jusqu'à la première semaine du mois d’août.

Il faut dire que des moyens humains et matériels ont été mobilisés à même de permettre aux pèlerins algériens d'accomplir les rites du Hadj dans les meilleures conditions.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, qui s’est exprimé en marge du départ du premier groupe de pèlerins algériens depuis l'aéroport international Houari-Boumediene en direction de Médine, a rappelé que l'Etat a consacré tous les moyens nécessaires à même de garantir le bon déroulement de cette saison et de faciliter les procédures afin d'éviter toute éventuelle difficulté pouvant entraver les bonnes conditions du pèlerinage.

Il est à rappeler à ce propos que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait entamé les démarches et préparatifs du Hadj-2019, très tôt cette année en vue d’assurer les meilleures conditions aux pèlerins algériens.

Notons, également, que grâce aux négociations magistralement menées par la délégation algérienne avec les responsables saoudiens, les frais du séjour à la Mecque cette année ont été maintenus.

Cependant certaines prestations ont été revue à la hausse, ce qui explique un peu l’augmentation cette année des frais. En effet, les négociations qui ont été mènes au préalable avec les Saoudiens vise une meilleure préparation et une prise en charge adéquate et surtout de bonnes conditions d’accueil aux pèlerins algériens.

Il faut noter que les négociations engagées par le secteur avec les opérateurs saoudiens ont été une «réussite», notamment en ce qui concerne le maintien des mêmes coûts d’hébergement, de restauration et autres besoins. Pour rappel, l’organisation du Hadj 2019 sera assurée par 44 agences de voyages retenues par la Commission nationale permanente intersectorielle chargée de préparer la saison 2019. Une décision qui a été prise conformément aux recommandations du Conseil interministériel, tenu le 30 octobre dernier, portant maintien du niveau de performance de la saison du Hadj 2018 et encouragement des agences de tourisme à l’expérience avérée, dans le but d’éviter les erreurs et les dysfonctionnements enregistrés lors des années précédentes.

A ce propos, l’Office national du Hadj et de la Omra avait mis en garde les hadjis contre les agences touristiques «frauduleuses», les informant aussi des 44 agences touristiques accréditées officiellement pour l’organisation de ces voyages.

Il faut rappeler que des mesures ont été récemment prises concernant la modernisation des opérations d’inscription et de délivrance des documents de voyage, et également au niveau de la rationalisation et la responsabilisation des acteurs intervenant dans la prise en charge des hadjis, depuis le transport jusqu’à l’hébergement, en vue de permettre à près de 37.000 hadjis algériens inscrits au titre de cette année de séjourner dans les Lieux Saints et d’accomplir les rites dans les meilleures des conditions.

Kamélia Hadjib