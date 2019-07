Tizi Ouzou : En proie aux flammes

L’APW déplore le manque flagrant de moyens de lutte.



Pas moins de 51 incendies, dont 18 étaient importants, ont été enregistrés mardi dernier à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou, selon un point de la situation rendu public hier par la direction locale de la Protection civile. Ces feux, circonscrits au bout de colossaux efforts déployés par les soldats du feu, épaulés par la population, ont été enregistrés à travers les localités de Tigzirt, Bouzeguène, Ath Aïssi, Ath Douala, Tizi-Ghennif, Boghni, Ouadhias, Yakouren, Illilten, Tirmitine, Aït Toudert, Aït Yahia, Ath Yenni, Irdjen… Dans la région de Boghni, deux hélicoptères bombardiers d’eau sont intervenus en renfort, pour éteindre un gigantesque incendie au niveau du Parc national Talla Guillef, a indiqué la direction de la Protection civile. D’importants moyens, à savoir la colonne mobile de la wilaya et des engins des unités des Ouadhias et de Draâ El-Mizan, ainsi que de la Conservation des forêts, ont été mobilisés sur le sol, pour circonscrire ce feu et sauver ainsi le riche patrimoine faunistique et forestier dont recel ce parc national, véritable poumon de la wilaya. Les citoyens riverains de ce parc ont également participé à cette opération de l’extinction qui aura duré plusieurs heures et nécessité d’importants efforts, a fait savoir la même source. Plus de 125 hectares de broussailles, de maquis et de forêt, et quelque 1.500 arbres, principalement des oliviers et figuiers, ont été détruits par ces incendies enregistrés dans plusieurs localités de la wilaya, selon un bilan provisoire établi par la Protection civile. Par ailleurs, un important incendie s’est déclaré, au début de l’après-midi de la même journée, au niveau de la casse auto de la commune de Tirmitine, provoquant d’importants dégâts matériels. Plus de 200 véhicules accidentés se trouvant à l’intérieur de ce marché informel de vente de pièces détachées et autres accessoires auto ont été détruits par ce gigantesque incendie, a-t-on constaté. Les éléments de la Protection civile, aidés par les mandataires de ce grand marché informel, ont vraiment souffert pour venir à bout de ce feu et sauver ainsi les milliers de véhicules accidentés et autres pièces détachées et accessoires auto s’y trouvant sur ce périmètre. Eu égard à la propagation inquiétante de ces incendies à travers la wilaya qui a enregistré pas moins de 70 départs d’incendie en l’espace de seulement 48 heures, l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou a procédé, mardi, à l’installation d’une cellule de crise, pour suivre la situation et recenser les dégâts occasionnés, a annoncé, dans la soirée de mardi dernier, le président de cette institution, Youcef Aouchiche, qui s’est rendu dans la journée dans plusieurs localités touchées par les incendies et où il a constaté l’ampleur des dégâts. En sus de la mise en place de cette cellule de crise, le P/APW a indiqué avoir pris attache avec les élus des communes touchées et les services de la Protection civile afin de suivre l’état des lieux, les actions et les moyens engagés sur le terrain, pour venir à bout de ces feux. Ayant été sur le brasier, Youcef Aouchiche a tenu à saluer, au nom de l’APW, les éléments de la Protection civile, pour les efforts intenses qu’ils sont en train de fournir dans cette bataille quotidienne contre les feux. Comme il a rendu également hommage à la population qui s’est engagée activement auprès des forces de la Protection civile. L’APW de Tizi Ouzou, a-t-il par ailleurs souligné, «déplore encore une fois un manque flagrant dans les moyens utilisés dans la lutte contre les incendies, ce qui a rendu très délicate la tâche des éléments de la Protection civile».

Bel. A.