ENIEM de Tizi Ouzou : Reprise de l’activité en août

Ayant fait objet de blocage au niveau du ministère de l’Industrie et des Mines, la licence d’importation et d’exploitation de la matière première (CKD/SKD) pour le montage d’appareils électroménagers a été enfin accordée, mardi dernier, à l’Enterprise nationale des industries électroménagères (ENIEM), par le ministère de tutelle, a indiqué hier le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaa, en marge de la visite du travail qu’il a effectuée sur les chantiers de réhabilitation et de modernisation des hôtels publics de la wilaya. Le chef de l’exécutif local a expliqué que cette autorisation va permettre à l’entreprise de reprendre normalement son activité qui, faut-il le rappeler, a été suspendue depuis le début du mois courant, faute de disponibilité de la matière première. Le premier magistrat de la wilaya a par ailleurs indiqué avoir demandé aux responsables et gestionnaires de ce fleuron de l’industrie nationale en électroménagers, d’engager un plan de redressement viable qui permettra aux autorités et pouvoirs publics d’aider l’entreprise, et ce dans le but de lui permettre d’honorer ses engagements et régler ses problèmes avec la banque. «En tant qu’autorité locale, nous sommes en train d’accompagner cette entreprise qui emploie 1.735 travailleurs, ce qui représente un volet social important», a assuré le wali de Tizi Ouzou. Conséquemment à cette décision d’attribution de la licence d’importation, l’activité de la production à l’ENIEM reprendra au début du mois d’août prochain, soit au retour de congé forcé des travailleurs, a annoncé hier le PDG de cette entreprise, Djilali Mouazer. Ce dernier a également fait état d’une réunion avec la banque de domiciliation de cette entreprise, devant se tenir hier pour tenter de trouver des solutions concernant l’ouverture de lettres de crédits pour l’acquisition de la matière première et le rééchelonnement de sa dette, et permettra ainsi à l’ENIEM de reprendre ses activités de production et d’honorer ses engagements avec ses partenaires et clients.

Bel. Adrar