Acquittement des vignettes automobiles : Avant le 31 juillet

Une semaine seulement avant la fin du délai de recouvrement de la vignette automobile pour l’exercice 2019, la Direction générale des impôts (DGI) rappelle les propriétaires des véhicules, que la période d’acquittement des vignettes automobiles, qui a débuté le 2 juin 2019, prendra fin, mercredi 31 juillet 2019, à 16h.

« Tous les moyens demeurent mobilisés pour le bon déroulement de l’opération, tant auprès des recettes des impôts qu’auprès des bureaux de poste», a souligné la DGI, dans un communiqué. Toute vignette achetée, non conforme au tarif légal, entraîne systématiquement le retrait de la carte d’immatriculation qui ne sera restituée qu’après présentation d’une vignette conforme majorée d’une amende de 100%, signale la DGI, qui invite les automobilistes à s’assurer du tarif légal de la vignette avant son acquisition.

Au cours des années passées, les prix de la vignette étaient établis en fonction de la puissance de motorisation du véhicule et de son ancienneté. En 2018, une fourchette de 500 DA à 3.000 DA est imposée pour les véhicules ayant plus de 10 ans d’âge, de 1.000 DA à 4.000 DA pour ceux dont l’âge varie entre 6 et 10 ans et de 1.500 à 6.000 DA pour les 3 à 6 ans. Les véhicules ayant moins de 3 ans sont imposés d’une vignette dont le prix oscille entre 2.000 et 10.000 DA.

Les véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l’État et aux collectivités locales (communes, daïras, wilayas), et ceux dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou consulaires sont toutefois exemptés la vignette automobile.

Cette exonération touche également les ambulances, les véhicules équipés de matériels sanitaires, les véhicules équipés de matériel de lutte anti-incendie, les véhicules destinés aux handicapés et les véhicules équipés d’un carburant GPL/C. Les tracteurs et autres engins agricoles, les véhicules à moins de 4 roues (motocyclettes, vélomoteurs... ), les engins à travaux publics ou encore les remorques ne sont pas concernés par la vignette automobile. L’administration fiscale rappelle également que la carte provisoire de circulation (carte jaune) tient lieu de carte d’immatriculation (carte grise), et que, par conséquent, «la vignette devient exigible dans un délai d’un mois, à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national». S’agissant des véhicules utilitaires, le tarif des vignettes est fixé selon le Poids Total en Charge (PTC), et non pas selon la charge utile.

Par ailleurs, le défaut d’apposer la vignette sur le pare-brise du véhicule entraîne l’application d’une amende pénale égale à 50% du montant de la vignette, rappelle la même source.

À l’issue de la période normale d’acquittement, le paiement spontané de la vignette donne lieu à une majoration de 50%. Cette majoration est portée à 100% si l’infraction est constatée par les agents dûment habilités. Pour rappel, la vignette automobile a été instaurée en Algérie depuis 1998. Une part de 20% de ses recettes est versée au Trésor public et 80% au Fonds commun des collectivités locales.

Pour de plus amples informations, la DGI invite les propriétaires de véhicules automobiles à consulter le site web de la DGI (https://www.mfdgi.gov.dz).

Kafia Ait Allouache