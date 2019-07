Au profit de la diaspora algérienne : Lancement d’un incubateur

Un incubateur destiné à la diaspora algérienne en France, en partenariat avec l'incubateur Manufactory de l'université Jean Moulin Lyon III a été lancé récemment par IncubMe. IncubMe a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’effort de l’incubateur de créer des passerelles entre le monde universitaire et celui de l’entreprise, en transcendant les frontières. Elle a ajouté que les porteurs de projet résidant en France et intéressés par le développement d’activités entrepreneuriales en Algérie pourront dès septembre prendre part à l'appel à candidatures. «Promouvoir les talents et favoriser l’innovation, en offrant aux futurs incubés de France, les mêmes possibilités de réussite qu’aux promotions présentes en Algérie serait désormais possible», écrit Kamel Oumnia, co-fondateur d’IncubMe sur sa page Facebook officielle.

Il a rappelé que qu’IncubMe est le premier incubateur de talents panafricain, situé à Alger. Et de poursuivre : «Cette start-up a pour vocation d’accompagner les jeunes entrepreneurs algériens dans leur quotidien, en les aidant à développer leurs idées et leurs concepts, mais aussi en les préparant aux obstacles auxquels ils pourraient faire face». De son côté, Pierre Poizat, responsable de l’incubateur Manufactory de l’université de Lyon a exprimé sa pleine satisfaction quant à la signature de cette convention de partenariat, indiquant qu’il a hâte de commencer à travailler sur ce nouveau challenge». À terme, les promotions incubées à Alger pourront s’appuyer sur le réseau et l’aide logistique du partenaire lyonnais afin d’internationaliser leurs services. Cette démarche fondée sur le principe du gagnant-gagnant se concrétisera dès la première semaine de septembre d’un appel à candidature lancé en France. Cela promet, compte tenu des opportunités qu’offre le marché algérien à tout entrepreneur en herbe mais aussi de l’importance de la communauté binationale présente en hexagone -un franc succès pour l’émergence d’un écosystème entrepreneurial en Algérie.

IncubMe offre à des entrepreneurs, dont les projets ont été soigneusement sélectionnés, la possibilité d’être suivis pendant une année par une équipe de consultants pour le démarrage de leur projet d’entreprise florissante. C’est une initiative pensée par des Algériens venant du monde économique, établis en Algérie et à l’étranger, ayant le souhait de partager leurs vécus et leurs expériences dans le but de faire grandir et éclore des idées d’entreprises en Algérie et en Afrique. Il y a lieu de rappeler que le premier incubateur panafricain a été lancé en 2018 à Alger, avec pour objectif d’offrir un soutien et déployer un écosystème protecteur et promoteur autour des start-up en Algérie, mais aussi dans d’autres pays d’Afrique.

M. A. Z.