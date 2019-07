L’Entrefilet : A vos plumes !

La phase finale de l’édition 2019 du concours scolaire national "Aqlam Biladi" (Plumes de mon pays), relatif à la lecture et l'écriture créative, a débuté mardi à Boumerdès, avec la participation de 33 élèves des trois paliers, issus de différentes wilayas.

Abritée, pour une semaine, par le lycée Franz Fanon de Boumerdès, sous le signe "l’Ecole de qualité, un espace d’inspiration pour un bon lecteur et un écrivain créatif", cette 2e édition du genre (2018/2019) a été ouverte par le directeur central chargé des activités culturelles, sportives et sociales, auprès du ministère de l’Education nationale, en présence de représentants de nombreux secteurs .

Outre Boumerdès, les élèves finalistes représentent les wilayas de Tamanrasset, Souk Ahras, Mila, Ain Temouchent, Annaba, Guelma, Tiaret, Ghardaïa, Oran, Oum El Bouagui, El Bayadh, Alger, Batna, Bejaia, Bordj Bou-Arreridj, Bouira, Biskra, Constantine, Médéa et Tizi-Ouzou.

Ces finalistes ont été qualifiés à l’issue d’éliminatoires locales et régionales, ayant mis en lice près de 290.000 élèves de toutes les wilayas du pays. Le concours porte notamment sur l’organisation d’ateliers de lecture et d’écriture, ou le participant laissera libre cours à sa créativité et imagination en matière de prose, poésie, nouvelles, théâtre entre autres. Leur encadrement est assuré par des cadres du ministère de l’éducation nationale, outre des écrivains algériens et des inspecteurs centraux, sachant que le jury de cette compétition aura à sélectionner six œuvres du cycle primaire, huit du cycle moyen et huit du cycle secondaire, avec une moyenne de deux œuvres pour chacune des trois langues : arabe, tamazight et français. Les lauréats de ce concours seront récompensés à l’occasion de la Journée "portes ouvertes" sur le secteur de l’éducation nationale, qui sera organisée en marge du Salon international du livre d’Alger (SILA 2019), prévu en novembre prochain. "Cette compétition littéraire en milieu scolaire vise à encourager la lecture et l’écriture créatives parmi les élèves des trois cycles primaire, moyen et secondaire, parallèlement à l'encouragement de la lecture des œuvres du patrimoine littéraire nationale dans toutes les langues, tout en contribuant à l’émergence de talents d’écriture et de créativité chez les élèves", a indiqué le directeur de l’éducation de la wilaya, Adel Khanssous.

"Aqlam Biladi" se veut, également, un cadre pour exploiter de manière optimale le "fond littéraire algérien et ancrer l’imaginaire littéraire algérien dès l’école", a-t-il précisé. Des activités ludiques et récréatives, dont des excursions et des soirées artistiques et de détente, sont également portées au programme de cette manifestation intellectuelle et littéraire.

