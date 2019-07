Exposition de Leila Bouzidi : Quand l’inspiration se conjugue au féminin

L’espace culturel Mustapha-Kateb organise, jusqu’au 2 août, une authentique exposition de peinture, de l’artiste Leila Bouzidi. Autodidacte et talentueuse, l’artiste propose aux amoureux des arts plastiques, une immersion dans l’univers de la femme et une balade à la découverte de notre riche patrimoine culturel, matériel et immatériel.

Rencontrée dans la galerie qui abrite 36 toiles, Leila Bouzidi nous déclare que sa passion pour les arts plastiques remonte à sa tendre enfance. Cela dit, elle peint depuis trois ans seulement. «J’ai toujours dessiné avec le crayon. Je me suis mise à la peinture il y a trois ans. On a du sélectionner 36 tableaux pour la thématique de l’exposition, je dois dire que j’ai travaillé sur une centaine de toiles de différentes thématiques », a-t-elle fait savoir. Cet aspect prolifique est certainement dû à l’un de ses sujets de prédilection, et qui est au cœur de la thématique de cette exposition, à savoir la femme. En effet, Leila Bouzidi rend un vibrant hommage à la femme algérienne à travers une vingtaine de tableaux dans lesquelles elle met en avant la beauté de la femme, les différentes expressions du visage, sans oublier l’énorme travail pour insérer des détails d’ordre vestimentaire et décoratifs pour montrer toute la richesse de notre patrimoine culturel. On peut découvrir des toiles sur la femme chaouie, kabyle, targuie, bédouie et citadine. La maternité prend une place essentielle dans la conception de l’exposition pour l’artiste. «La femme est le noyau de la vie et la continuité de la vie», a-t-elle tenu à souligner.

L’artiste fait savoir que certaines toiles sont le fruit de reproduction de photo comme c’est le cas de celle de la fille afghane. Cependant, la plupart des œuvres sont des créations originales. Leila Bouzidi rend hommage dans plusieurs tableaux au «haïk» et la «m’elhfa», deux tenues séculaires traditionnelles algériennes, mais aussi la Casbah d’Alger et le mausolée de Sidi Yakoub à Blida.

Kader Bentounès