Grand angle : Une opportunité à saisir

Ceux qui avaient vu dans la décision des Emirats arabes, de redéployer ses troupes au Yémen, le signe d’un changement positif qui ne manquerait pas d’intervenir aussi tôt que possible risquent d’être dans le vrai. De là à croire que cette décision annoncée le 8 juillet puisse permettre d’entrevoir le bout du tunnel, il n’y a qu’un pas que même l'émissaire de l'ONU pour le Yémen a franchi. Selon Martin Griffiths, cette décision pourrait créer «un élan vers la paix». Le diplomate onusien, qui fait face depuis des mois à l’entêtement des parties, est en effet en mesure d’apprécier à sa juste importance la décision des Emirats arabes. En effet, s’il ne sert à rien de vouloir chercher à connaître la raison qui a conduit ce pilier de la coalition arabe qui intervient depuis 2015 au Yémen à prendre cette décision, il n’en reste pas moins que son impact sur une guerre qui en est à sa cinquième année est à souligner dans la mesure où il est crucial. Du reste, l’émissaire onusien, qui se démène en vue de trouver une solution consensuelle, est bien placé pour en évaluer les retombées qui pourraient être immédiates et positives. «L'impact pourrait être d'une haute importance stratégique», a estimé Martin Griffiths, pour qui les Emiratis son mus par le désir de permettre le passage d'une «stratégie prioritairement militaire à une logique de paix». Martin Griffiths, qui n’ignore pas que le succès de sa mission et de la médiation engagée est tributaire des rapports de force en présence sur le terrain et dans la région, a conscience que la situation est en train de changer. «Je pense que le consensus diplomatique, que ce soit au Conseil (de sécurité de l'ONU) ou... dans la région en vue de le résoudre politiquement, est en notre faveur», a-t-il affirmé. Mais il sait aussi qu’il doit battre le fer tant qu’il est chaud. C’est pourquoi il ne veut pas laisser passer l’opportunité qui s’offre à lui pour aller de l'avant et de mener ces négociations censées pourraient aboutir à terme à un accord de paix. Les prochains jours diront si le sentiment de ceux qui entrevoient la fin de la guerre est fondé. Ce qui est désormais certain, c’est que la guerre au Yémen est «éminemment résoluble».

Nadia K.