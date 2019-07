Présence et action de la France en Libye : 17 députés français demandent une commission d’enquête

Dix-sept députés français ont demandé la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur la présence et l’action de la France en Libye dans le temps qui a précédé et succédé au déclenchement de l’offensive sur Tripoli du général à la retraite Khalifa Haftar, le 4 avril dernier. La proposition de résolution de la création de cette commission d’enquête a été déposée le 18 juillet dernier, a-t-on appris hier de l’Assemblée nationale française. Dans leur exposé des motifs, les députés, dont la majorité fait partie de La France insoumise (LFI), rappellent que le 4 avril 2019, Khalifa Haftar appelle à marcher sur Tripoli, placée sous l’autorité du Gouvernement d’union nationale (GNA), dirigé par Fayez al-Sarraj, et reconnu par l’Organisation des Nations unies, soulignant que la position française dans le dossier libyen est depuis «longtemps empreinte de bienveillance» à l’égard de Haftar. «À plusieurs reprises, l’Élysée et le Quai d’Orsay ont manifesté leur conviction que le règlement de la crise passerait par des discussions incluant celui-ci», ont-ils expliqué, soutenant que depuis plusieurs mois, le doute plane sur la réalité des intentions et de l’action du gouvernement en Libye. Ils indiquent que nombre d’observateurs soupçonnent une action «clandestine» en faveur de Haftar, «en contradiction avec les propos tenus publiquement par les représentants de la France», qualifiant l’action de la France d’«extrêmement opaque».