Après la démission de Horst Kohler, Le MAE de la RASD : « Des répercussions négatives sur la cause sahraouie »

Le ministre des Affaires étrangères, membre du Secrétariat national du Front Polisario, Mohamed Salem Ould Salek, a précisé que la vacance du poste de l’envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, après le départ soudain de Horst Kohler, constitue un impact négatif sur l’évolution de la cause sahraouie à l’échelle régionale et internationale.

Dans une conférence organisée au siège de l’ambassade de la RASD à Alger, le chef de la diplomatie sahraouie a ajouté que la démission de M. Kohler, après sa nomination en été 2017, n’arrange pas la cause du peuple sahraoui qui lutte pour l’autodétermination et l’indépendance de son territoire, rappelant que les sahraouis ne font pas la sourde oreille aux suggestions des Nations unies, contrairement au royaume marocain qui utilise la force contre les Sahraouis sans défense, dans l’objectif de les provoquer et de les entraîner à utiliser la violence contre les agents de l’ordre. L’ambassadeur a estimé que le départ soudain de Kohler constitue un revers majeur pour le processus politique onusien visant à aider les parties au conflit à parvenir à une solution mutuellement acceptable. Durant son mandat, Horst Kohler a réussi à réaliser en moins de deux ans ce que son prédécesseur, Christopher Ross, avait échoué à réaliser en plus de neuf ans, notamment des tables rondes à Genève en décembre 2018 et en mars 2019, qui ont permis de réunir toutes les parties, y compris l’Algérie et la Mauritanie, après plus de huit ans d’impasse et d’absence.

H. Hichem