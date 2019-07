Chaînes de télévision et de radio : Respecter les droits de l'enfant dans les programmes

L'Autorité de régulation de l'audio-visuel (ARAV) a appelé, hier, dans son communiqué, les chaînes de télévision et de radio, à la nécessité de respecter les mesures prévues par la loi lors du tournage et de la présentation d'émissions destinées aux enfants. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'enfance, l'ARAV a salué les «efforts consentis par les chaînes de télévision et de radio en matière de couverture et de participation avec des programmes destinés aux enfants», mettant, toutefois, l'accent sur «la nécessité de prendre en compte les dispositions de la législation nationale et des conventions internationales lors du tournage, de l'élaboration et de la présentation d'émissions destinées aux enfants, et ce à travers les mesures décidées à l'effet d'attirer l'attention des enfants et de leurs parents sur certains contenus qui ne sont pas appropriés aux enfants, en termes d'âge et d'horaires de diffusion». À ce propos, l'ARAV a appelé «les médias à prendre en compte les dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant, notamment celles relatives au développement de la personnalité de l'enfant, de ses talents et de ses capacités mentales et physiques, outre la nécessité de lui inculquer les valeurs morales et l'esprit de citoyenneté».