Sonelgaz : Recours possible à l’endettement extérieur

Le groupe Sonelgaz envisage de recourir à l'endettement extérieur pour assurer son plan de développement mais «avec la formule la plus confortable», a indiqué hier à Alger, son P-dg, Chahar Boulakhras.

Lors d'une conférence de presse en marge de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de Sonelgaz, M. Boulakhras, a affirmé que «l'endettement extérieur est une option envisagée, qui est en cours d'être examinée afin de trouver les conditions les plus confortables et les moins contraignantes». «Nous sommes en train d'examiner des offres intéressantes à travers trois ou quatre alternatives (...) sans garanties souveraines. Ce sont des sommes importantes qui peuvent être mises à notre disposition et vont contribuer en partie à atténuer les besoins en terme de mobilisation de ressources financières, avec des conditions très abordables qui n'engagent pas l'Etat», a-t-il expliqué. Sur les raisons qui ont conduit Sonelgaz à envisager le financement international, M. Boulakhras a expliqué que «la place financière locale ne répond plus aux besoins du groupe, vu son niveau de dépenses, aussi bien sur l'exploitation que sur le développement». «Le recours à l’endettement extérieur devient une nécessité. Sur le plan économique, nous traversons une période difficile depuis quelques années. Nous avons besoin de financement pour assurer nos plans de développement», a-t-il précisé. Selon lui, Sonelgaz a besoin de «fonds pour entamer les projets nécessaires pour pouvoir satisfaire la demande de l'avenir et s'inscrire dans une dynamique d’anticipation, pour ne pas vivre la même situation qu'on a vécu il y a dix ans». Toutefois, l'endettement extérieur ne serait qu'«une formule complémentaire» à côté du fonds propre du groupe, le financement local y compris du Fonds national d'investissement (FNI), ainsi que la contribution financière de l'Etat. Dans ce sens, il a fait savoir que le gouvernement examine les moyens de subventionner le groupe Sonelgaz afin de lui permettre de «retrouver au moins son équilibre financier et contribuer à ses programmes de développement». «Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement sur ce dossier à travers plusieurs formules.