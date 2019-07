CABB Arréridj : Vers la résiliation du contrat du gardien Chaouchi

Le gardien du CA Bordj-Bou- Arréridj (Ligue-1 de football), Faouzi Chaouchi, ne fait pas partie du groupe retenu pour le stage d’avant-saison prévu en Turquie du 24 juillet au 4 août, a indiqué mardi la direction du club. Cette décision prise par la direction du club à titre «conservatoire», fait suite aux absences «répétées» et «non-justifiées» aux entraînements de Chaouchi, selon la même source qui a révélé que des mesures disciplinaires vont être prises à l’encontre de l'ancien portier international «pouvant aller jusqu’à la résiliation de son contrat». «Le staff technique du CABBA se contentera pour ce stage en Turquie de deux gardiens de but, à savoir Si Mohamed Cédric et le jeune Islam Khelout», a-t-on ajouté. Ce voyage se fera également sans le nouveau transfuge du CS Constantine, Ahmed Gaâgaâ. La direction du club ayant décidé de résilier le contrat de ce dernier en raison de sa blessure au genou.

D’autre part, la formation dirigée par le coach français, Franck Dumas, s’est envolé hier pour

Istanbul pour effectuer son stage de préparation d’intersaison.