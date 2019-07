MC Oran : le 2e stage estival, finalement à Aïn Draham

Le MC Oran effectuera finalement son deuxième stage d’intersaison à Aïn Draham en Tunisie, après avoir songé préalablement à le délocaliser à Alger, a-t-on appris mercredi de la direction de ce club de Ligue-1 de football. Le stage, d’une durée de dix jours, débutera après-demain, a ajouté la même source, poursuivant que pas moins de trois matchs amicaux sont programmés pour l’occasion. Les protégés de l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani, qui occupe également le poste de directeur général du club, ont clôturé lundi leur premier stage d'intersaison effectué à Oran, pendant lequel les joueurs ont été conviés à «un important travail physique», souligne-t-on. Pas moins de 11 nouveaux joueurs sont venus jusque-là renforcer les rangs de la formation phare d'El-Bahia alors que le recrutement n'est pas encore clos. Il s'agit de Guertani et Behammou (SA Mohammadia), Fourloul (DRB Tadjenant), Hamidi et Ezzemani (USM El-Harrach), Legraâ et Masmoudi (USM Bel-Abbès), Chaouti et Mellal (CA Bordj Bou-Arréridj) Motrani (O Médéa, Hamia (USM Alger) et Benboulaid (WA Tlemcen).

L’opération de recrutement devrait d’ailleurs se terminer dans les prochaines heures par l’arrivée de Chouiter en provenance du NA Hussein Dey, souligne-t-on de même source.

En bute toujours à des problèmes financiers, une délégation du MCO, conduite par Cherif El Ouezzani, a été reçue hier par le wali d’Oran qui a réitéré pour l’occasion ses engagements à aider le club à réussir sa résurrection après avoir failli descendre en Ligue-2 la saison passée, affirme-t-on.