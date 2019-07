CAN-2019 (EN U23) : Les Verts en stage à Sidi Moussa

La sélection nationale olympique (U23) entamera un premier stage de préparation, dimanche prochain au centre technique de Sidi Moussa.

Ce regroupement qui se poursuivra jusqu’au 02 août prochain, se poursuivra à Sétif et sera ponctué par un match amical face à une formation locale dont le nom n’a pas encore été dévoilé par la Fédération algérienne de football. Le staff technique a convoqué 24 joueurs à ce stage, dont six évoluant au NA Hussein Dey et cinq à l’USM Alger. Sans doute, le coach national, qui n’a pas énormément de temps pour préparer les prochaines échéances, favorise l’aspect cohésion, en dépit des qualités techniques individuelles. Les protégés du technicien français, Ludovic Batell, préparent la double confrontation face au Ghana, comptant pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN-2019 de la catégorie des U23. La phase finale de cette compétition aura lieu du 8 au 22 novembre prochain en Egypte. Les coéquipiers du pensionnaire du Paradou AC, Adem Zorgane, effectueront un autre stage de préparation, avant le rendez vous ghanéen, après la seconde journée du championnat national de Ligue-Une, dont le coup d’envoi est prévu le 17 aout. Pour rappel, les Verts, exempts du premier tour, ont disposé de la Guinée Equatoriale à l’occasion de la seconde étape de ces éliminatoires. De leurs cotés, les Black Satellites, surnom de l’équipe olympique du Ghana, ont pris le dessus sur la sélection gabonaise. Le match aller de cette double confrontation face au Ghana aura lieu à Accra le 5 septembre prochain, alors que les Algériens évolueront at-home lors de la seconde manche, prévue le 9 du même mois. Le vainqueur de ces empoignades, qui s’annoncent difficiles et passionnantes, sera directement qualifié pour la phase finale, qui regroupera huit sélections seulement.

À souligner que les deux finalistes de cette troisième édition de la coupe d’Afrique des nations U23 seront qualifiés pour le tournoi de football des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Lors de la précédente compétition, qui s’est déroulé en novembre 2015 au Sénégal, l’Algérie a été battu en finale par le Nigéria (1-2). Les joueurs algériens, très motivés, ne veulent en aucun cas rater ce rendez vous continental. Ils veulent continuer de surfer sur la vague du succès et faire aussi bien que leurs ainés chez les

Pharaons.

Redha M.