Boudebouz en route pour l’AS Saint-Etienne

L'Algérien Ryad Boudebouz pourrait évoluer, lors de la nouvelle saison à l'AS Saint-Etienne (Ligue 1 française de football), pour une transaction estimée à 4 millions d'euros, a rapporté hier la radio RMC. Selon la même source, les dirigeants de l'ASSE auraient trouvé un accord avec le Betis Séville (Liga espagnole) au sujet du transfert de Boudebouz, attendu aujourd’hui dans le Forez (Département de la Loire). Deux ans après son départ de France, le milieu offensif algérien connaîtra son 6e club de sa carrière, après Bastia, Sochaux, Montpellier, Betis Séville, Celta Vigo et Saint-Etienne donc. La même source a précisé que les deux parties (ASSE et Boudebouz) sont tombés d'accord, et que la signature est «imminente». Ryad Boudebouz a été prêté, lors du dernier mercato hivernal, au Celta Vigo (Liga), avec lequel il a joué 11 matchs et inscrit un seul but. Il est à rappeler que les dirigeants de l'AS Saint-Etienne sont en passe de toucher une belle somme pour le milieu offensif Rémy Cabella qui va prendre la direction de Krasnodar pour 12 millions d’euros, et pour le remplacer, ils ont pris contact avec Boudebouz.