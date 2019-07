Meilleur joueur de la CAN-2109 : Bennacer signe pour cinq ans au AC Milan

Le champion d'Afrique algérien Ismaël Bennacer a signé mardi un contrat de cinq saisons avec l'AC Milan, soit jusqu'en 2024, en provenance d'Empoli, relégué en Serie B italienne, ont rapporté des médias locaux. Le milieu de terrain de 21 ans a quitté Casa Milan, siège du club lombard, en début d'après-midi, après avoir paraphé son bail qui devrait être annoncé officiellement «incessamment», selon les mêmes sources. Le joueur algérien avait passé lundi sa visite médicale à la clinique Madonnina, en prélude à un transfert estimé à 15 millions d'euros, plus deux autres de bonus, avait rapporté la Gazzetta dello sport, alors que le champion d'Afrique devrait toucher un salaire annuel net d'environ 1,5 million d'euros.

Le nouvel entraîneur des «Rossoneri», Marco Giampaolo, devra toutefois attendre un peu avant que le joueur ne soit disponible, puisque Bennacer est de retour de la Coupe d’Afrique des nations-2019 (CAN-2019), conclue triomphalement avec la sélection algérienne. Auteur d'un excellent parcours, le jeune porteur d'eau algérien a été élu «Meilleur joueur» de cette CAN-2019, et c'est le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, qui lui a personnellement remis ce trophée après la finale contre le Sénégal (1-0). Un aboutissement pour Bennacer, qui a été élu «Meilleur joueur du match» à deux reprises pendant la phase de poules. La première fois, lors de la première journée contre le Kenya, pour avoir donné, notamment une passe décisive au capitaine Riyad Mahrez. La deuxième, c'était contre le Sénégal, lors de la deuxième journée du groupe C, pendant laquelle il avait réalisé une très belle prestation. Qualifié sur le terrain pour la prochaine Europa League, Milan a été exclu de cette compétition par l'UEFA , pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier.