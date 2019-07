Ils étaient formidables et ont émerveillé tout le monde : Les supporters des Verts sont aussi « Champions d’Afrique 2019 »

S’il y a bien des inconditionnels qui méritent tous les éloges et un «chapeau bas», lors de la CAN-2019 d’Égypte, ce sont bien les fans de l’équipe nationale.

Les supporters des Verts se sont mobilisés comme d’habitude traversant des milliers de kilomètres pour soutenir leur équipe de toujours. Ils ont bravé toutes les difficultés et n’ont reculé devant rien pour être ce 12e homme qui allait porter la sélection nationale vers le firmament de l’Afrique. L’État et le MDN ont fait le nécessaire pour répondre aux attentes des inconditionnels de l’équipe d’Algérie, en mobilisant plus de 30 avions afin de leur permettre d’effectuer le déplacement.

Aucune sélection, l’Égypte, pays hôte de la CAN mis à part, n’a pu mobiliser autant de supporters que celle d’Algérie. Ils étaient plus de 25.000 à prendre d’assaut l’espace gradins qui leur a été réservé au Cairo Stadium, vendredi passé, 19 juillet, à l’occasion de la finale de la CAN. Ils ont créé une ambiance indescriptible, à l’extérieur comme à l’intérieur du stade. Ils ont donné une saveur particulière à la plus importante et la plus attractive des compétitions du continent. Après l’élimination de l’Égypte aux 8es de finale, les organisateurs craignaient qu’une certaine morosité s’installe dans les stades pour la suite des évènements. Mais, un grand public, le public algérien s’est dressé comme un seul homme, pour faire en sorte que la fête se poursuive. Nos supporters, réputés pour être des fous du football et de l’équipe nationale, ont grandement joué leur rôle de 12e homme, lors de cette Coupe d’Afrique des Nations. Emblèmes nationaux présents en masse, écharpes, maillots, vuvuzelas, visages peints aux couleurs nationales et toutes la panoplie des vrais supporters n’ont pas manqué de faire des fans algériens, ceux qui se sont le plus distingués et faits remarquer lors de ce grandiose rendez-vous africain du football. Ils ont suscité la sympathie de tous. Ils étaient tellement uniques et formidables, que nombre de leurs homologues des autres sélections les ont rejoints dans les gradins, lors de la fameuse finale remportée brillamment par les protégés de Belmadi. L’homme providentiel par qui le succès a été rendu possible, et qui a révolutionné l’équipe d’Algérie, après dix mois seulement de sa présence à la tête des Verts, avec une consécration au bout, qui restera dans les mémoires et dans les annales du football. Il y avait à nos côtés dans les tribunes réservées à l’équipe d’Algérie, des supporters marocains, tunisiens, libyens et égyptiens conquis par notre sélection nationale, qui, à chacune de ses apparitions sur le terrain, émerveillait par la personnalité qu’elle dégageait, plaisait par la qualité technico-tactique des nombreux talents qu’elle renferme, tels les Mahrez, Bennacer, Benlamri, Bounedjah, Belaïli, Bensebaïni et tous les autres, suscitait de l’admiration, à travers les vertus de solidarité, de combativité, de motivation, de bravoure, de détermination, de discipline tactique et de patriotisme qui animaient chaque joueur sur le terrain. Franchement, personne n’oubliera de sitôt cette belle épopée des Verts ponctuée par un sacre continental, fort mérité, le 2e dans l’histoire de l’Algérie, le premier hors de ses bases, qui a rendu heureux et fait sortir tout le peuple algérien dans la rue sur l’ensemble du territoire national. Un peuple qui a porté en triomphe les Verts à leur arrivée au pays. «Les Algériens, les Algériens, les Algériens», comme aiment tant à le scander les fans de l’EN, vous êtes les meilleurs. On est fiers de vous, et tout comme l’Algérie a remporté la CAN-2019 sur le terrain, vous êtes les «Champions d’Afrique 2019», en tant que public… Un public en or…

Mohamed-Amine Azzouz