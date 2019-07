Le président de l’état reçoit le premier ministre

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, hier à Alger, le Premier ministre, Noureddine Bedoui avec lequel il a passé en revue la situation politique et socio-économique du pays, indique un communiqué de la présidence de la République.

«Le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah a reçu, mardi 23 juillet 2019, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avec lequel il a passé en revue, dans le cadre de son suivi de l’action du Gouvernement, la situation politique et socio-économique du pays», précise le communiqué. «Lors de cette rencontre, les deux partis ont examiné la participation remarquable de notre sélection nationale à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) abritée par la République arabe d’Egypte, à l’issue de laquelle notre équipe nationale a décroché, avec mérite et brio, une deuxième coupe qui vient enrichir son palmarès sportif et promouvoir l’image de l’Algérie aussi bien en Afrique que partout dans le monde», ajoute la même source. Pour le chef de l’Etat, ce sacre «se veut un événement sportif historique pour la Nation, ayant apporté une joie immense aux Algériens qui ont suivi, corps et âme, les différentes rencontres disputées par les joueurs de notre sélection nationale, lesquels ont contribué au renforcement de la cohésion nationale, ce qui justifie sa décision de décerner, à titre exceptionnel, aux Verts des médailles de l’Ordre du mérite national, en considération à leur exploit historique et honorable et en reconnaissance de leur sacre ayant permis de promouvoir l’image du sport algérien». Quant aux efforts consentis par l’Etat, dont l’institution militaire pour accompagner la sélection nationale dans son parcours héroïque, le Premier ministre a dressé un bilan des moyens assurés par l’Etat et le plan mis en place en coordination avec le Commandement de l’ANP pour assurer le retour des supporters algériens du Caire aux différentes villes algériennes, notamment un pont aérien au profit de milliers de supporters algériens. Dans ce sens, M. Bensalah s’est dit satisfait des «efforts consentis qu’un autre pays n’aurait pu déployer en de telles compétitions», saluant la mobilisation de toutes les institutions de l’Etat dans le but de réussir l’opération de transport des supporteurs, dans un temps record et dans de bonnes conditions». Il s’est, également, félicité du «haut professionnalisme ainsi que des efforts considérables déployés par les membres des équipages d’avions et des employés des compagnies aériennes, des efforts largement appréciés par les Algériens». Le chef de l’Etat a exprimé, aussi, sa reconnaissance aux «services de sécurité ayant veillé au bon déroulement des festivités et de l’accueil réservé à la sélection nationale, des célébrations uniques en leur genre, qui ont fait plaisir aux Algériens». S’agissant des affaires internes, le Premier ministre a présenté les résultats de la réunion interministériel qu’il avait présidé, le 21 juillet 2019, dans le cadre «des préparatifs des prochaines rentrées sociale et scolaire», notamment en ce qui concerne le parachèvement de la réalisation des nouvelles villes et des pôles urbains dans notre pays». A ce propos, le chef de l’Etat a ordonné au Gouvernement d’«accélérer le rythme de réalisation des programmes de logements inscrits et autres structures publiques à l’image des établissements scolaires et des réseaux de VRD, outre le suivi de l’état d’avancement des travaux», soulignant la nécessité de lever tous les obstacles entravant le parachèvement de ces projets vitaux, en consacrant le financement nécessaire à leur réalisation, de manière rationnelle, dans le cadre d’une approche respectant les aspirations des citoyens et les caractéristiques des villes modernes».