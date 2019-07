TAJ : Un président par intérim le 2 août

Le bureau politique du parti de Tajamou Amel El-Djazaïr (TAJ), a décidé lundi, de tenir une session extraordinaire de son Conseil national (CN) le 2 août pour l’élection d’un président par intérim vu l’empêchement légal du président du parti, Amar Ghoul, en détention provisoire pour son implication dans des affaires de corruption. «Il a été décidé de convoquer le CN pour la tenue d’une session extraordinaire vendredi 2 août tout en chargeant M. Benrabah Benmira de gérer provisoirement le parti conformément aux statuts du parti et vu l’empêchement légal du président du parti, Amar Ghoul», a précisé un communiqué de cette formation politique à l’issue d’une réunion urgente de son bureau politique présidée par Benrabah Benmira. A ce propos, le chargé de communication du parti, Kamel Mida a déclaré à l’APS que «le CN procèdera lors de sa session extraordinaire à l’élection d’un président par intérim jusqu’à la tenue du prochain congrès» ajoutant qu’une «commission chargée des préparatifs de ce congrès sera mise en place par cette occasion». Par ailleurs, le bureau politique de TAJ a appelé les militants du parti «à l’adhésion aux institutions du parti et à la contribution à la réussite de son parcours et ses choix».