Réunion du CC du FLN : Le dialogue au programme

Le Comité central (CC) du parti du Front de libération nationale (FLN) tiendra, demain, sa première session ordinaire depuis l’élection de Mohamed Djemai en qualité de Secrétaire général (SG) du parti, et pourrait avoir pour ordre du jour la recomposition du Bureau politique (BP) et l’examen d’autres questions politiques, en tête desquelles le dialogue national.

L’ordre du jour de cette réunion pourrait voir l’introduction de la question de la composition du BP «si les membres du CC jugent que le moment est propice pour l’évoquer» a précisé M. Djemai dans une déclaration à l’APS, soulignant que la réunion verra l’examen de la vision du parti vis-à-vis du processus du dialogue national, un point, a-t-il dit, qui sera au centre des rapports devant être présentés par les six comités installés récemment au niveau du parti. Le SG du FLN a annoncé, par ailleurs, l’organisation, le 7 août prochain à Oran, d’une rencontre regroupant les cadres du parti qui sera consacrée à l’examen de la feuille de route relative à la prochaine Présidentielle. D’autres sources au sein du parti ont révélé que la session ordinaire du CC qu’abritera le Centre international des Conférences (CIC) Abdellatif Rahal, allait examiner une série de questions relatives à la structure du parti, entre autres la composition du BP «quand bien même l’invitation du SG à l’intention des membres du CC n’incluait pas ce point en se limitant à l’ordre du jour contenant la présentation des rapports des comités permanents et d’autres points divers».

La question de la recomposition du Bureau politique du FLN devrait être examinée, notamment avec le report de l’examen de ce dossier plus de deux mois après l’élection de Djemai à la tête de ce parti et les événements importants vécus par cette formation politique suite à la démission, novembre passé, de son ancien SG Djamel Ould Abbe s, et l’attribution de la direction du parti à une instance dirigeante supervisée par Mouad Bouchareb en qualité de coordonnateur. Elu, mai dernier, lors d’une session extraordinaire du Comité central (CC), tenue deux fois au cours de la même semaine en raison de graves désaccords entre ses membres, M. Djemai avait abordé, dans sa première sortie médiatique en sa qualité de premier responsable du parti, le sujet du bureau politique, affirmant que cet organe sera issu de véritables concertations regroupant l’ensemble des dirigeants et cadres du parti en vue de déboucher sur un bureau politique équilibré. La nouvelle composante du bureau politique qui pourrait être dévoilée jeudi prochain doit être plébiscitée par le comité central.

Le bureau actuel compte 19 membres. Par ailleurs, la question du dialogue national, auquel avait appelé le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, revêt un intérêt particulier pour le parti du FLN, en ce sens que M. Djemai a affirmé à maintes reprises que la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays exigeait la réussite de cette démarche constructive qui doit mener à l’organisation d’une élection présidentielle dans les plus brefs délais.