Affaire Tahkout : Poursuite des auditions

Le Conseiller instructeur près la Cour suprême (Alger) a auditionné, lundi, le wali d’El- Bayadh, Mohamed Djamel Khenfar, dans le cadre de l’affaire Tahkout, a indiqué un communiqué du Procureur général près la même Cour. «Dans le cadre de l’enquête ouverte au niveau de la Cour suprême, le Conseiller instructeur a auditionné le wali d’El-Bayadh, Mohamed Djamel Khenfar, dans le cadre de l’affaire Tahkout, pour abus de fonction et dilapidation de deniers publics», précise le même communiqué. «Le Conseiller instructeur a décidé de la mise en liberté du prévenu», ajoute la même source.

Le Conseiller instructeur a aussi auditionné, lundi, l’ex-wali d’El- Bayadh, Benmansour Abdellah, dans le cadre de la même affaire, et a décidé de sa «mise en liberté».

Il a été auditionné, pour «octroi délibéré d’indus avantages, lors de passation d’un marché, en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de fonction par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d’intérêt, corruption lors de la passation de marchés publics et dilapidation de deniers publics», précise le communiqué. À cet effet, le Conseiller instructeur a ordonné «la mise en liberté» du prévenu, indique la même source, ajoutant que le parquet général fera appel de cette décision.