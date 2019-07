Algérie Forum : Construire la nouvelle Algérie

Un Forum national indépendant dénommé Algérie Forum a été créé, en début de semaine à Alger, en présence de représentants de 17 wilayas et sous le contrôle d’un huissier de justice. En sus de la création de cette nouvelle organisation, il a également été procédé à l’élection de Mourad Mazar à la tête du forum, qui occupe actuellement le poste de président de la Commission internationale de lutte contre la corruption en Suisse. Mourad Mazar a été élu, selon le porte-parole d’Algérie Forum, à l’unanimité, par les membres de l’assemblée générale, dans un climat démocratique.

Lors de la cérémonie de création qui avait duré toute l’après-midi de dimanche, le vice-président et porte-parole du Forum national, Hamza Hanachi, a déclaré que le «nouvel organe n’était qu’un reflet de la composition des membres et de la structure juridique, considérant que le forum fonctionnait depuis deux ans et rassemblait la communauté de médecins, d’avocats, ainsi que de journalistes et d’étudiants».

Il précise que «les membres du Forum ont pris part massivement au mouvement, depuis le 22 février».

Ils ont décidé de se structurer dans un cadre juridique, après avoir obtenu l’autorisation du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales de tenir la réunion à Alger, après la convocation de l’Assemblée constituante et la formation du Bureau national, avec les coordinateurs des wilayas». Le slogan retenu est : «La sécurité de notre Algérie est dans la force de notre armée». Il est ajouté également que le Forum «était un espace ouvert pour tous les publics et pour toutes les couches de la société, ce qui contribuera à rehausser le sens national et à la construction de la nouvelle Algérie». Selon un communiqué de l’organisation, le dialogue national, auquel a appelé le chef de l’État, et valorisé par l’institution militaire, sera amorcé en adéquation avec les priorités du Forum qui se traduiront par l’organisation de séminaires et de conférences afin de mettre en avant l’importance de la tenue de la prochaine élection présidentielle dans les meilleurs délais, ainsi que la formation de l’organe national.

Dans le même document, le porte-parole souligne que la rue est divisée aujourd’hui entre l’élection présidentielle et la formation d’un comité de transition, ce qui nous a amenés à nous structurer dans un cadre formel, pour que nous puissions avoir un argument juridique, ajoutant à cela la force de la proposition, par le biais de déclarations officielles et de suggestions pour l’État algérien qui veut aller vers l’élection présidentielle le plus tôt possible, dans le cadre constitutionnel. M. Hanachi a également révélé que le forum se lancera, dans les prochaines semaines, dans le processus de restructuration au niveau des wilayas et des communes, afin de «devenir une représentation nationale» et d’apporter sa pierre à l’édifice de la construction de l’ Algérie de demain et créer un avenir meilleur pour une Algérie forte. Il dit aussi que le Forum participera à la construction d’une Algérie nouvelle, avec ses jeunes cadres et ses idées fortes, loin du favoritisme et de la corruption, en soulignant que le forum a été créé à partir du peuple et de l’élite algériens. Le Forum ne représente aucunement le «Hirak», dont les militants ont confirmé qu’ils n’acceptaient pas la représentation, ce qui reste, selon les membres du Forum, nécessaire aux élections du niveau de base, pour destituer légalement ses représentants.

Mohamed Mendaci