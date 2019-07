Lutte contre la corruption : Une enquête sera ouverte sur Tayeb Louh

Le procureur près le tribunal de Sidi M’hamed a instruit, hier, l’Office central de répression de la corruption (Ocrc), pour l’ouverture d’une enquête préliminaire à l’encontre de l’ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, suspecté de corruption et qui sera aussi poursuivi pour des faits à caractère pénal. L’enquête en question sera actionnée en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale amendé et complété, indique un communiqué du parquet de Sidi M’hamed. Il est également précisé, de même source, que Tayeb Louh est désormais frappé d’interdiction de quitter le territoire national, et ce pour le besoin des investigations préliminaires.

K. A.