Lutte contre la corruption : Enquêtes tous azimuts

Du nouveau dans l’enquête exigée par le Premier ministre dans les filières céréales, où il a été constaté, suite à un travail d’audit effectué par un comité spécialisé, de graves dépassements punis par la loi, s’articulant en termes de fausses déclarations sur la capacité réelle de production des minoteries et la surfacturation. 45 minoteries ont été ainsi fermées sur décision du Premier ministre, qui a insisté sur le recours à la justice une fois l’opération d’audit totalement achevée.

De leur côté, les services de la Gendarmerie nationale ont diligenté une minutieuse enquête, dans le cadre de laquelle des dizaines de responsables de minoteries ont été auditionnés. Dans ce cadre, et c’est là que réside le nouveau rebondissement, l’étau se resserre sur le DG limogé de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), qui, selon des informations concordantes, vient de faire l’objet d’interdiction d’accès, non seulement à toutes les structures de production de céréales, mais aussi au niveau des ports.

En tout état de cause, dans le cadre de cette enquête, de fracassantes révélations sur l’ampleur du crime économique ayant touché cette filière sont attendues. Par ailleurs, il est à relever que s’agissant du processus «mains propres», mené avec vigueur par la justice, celui-ci ne concerne pas uniquement des ex-hauts responsables du régime déchu poursuivis pour détournement de deniers publics et d’autres fait à caractère pénal. Le processus en question visant à assainir le pays du fléau de la corruption s’est traduit en effet par l’ouverture de plusieurs dizaines d’enquêtes. Celles-ci sont engagées en effet au niveau des wilayas et concernent un total de 300 personnes, parmi lesquelles des élus locaux, des cadres d’entreprise, de l’administration et des banques publiques. Ils seraient suspectés de transaction frauduleuse sur le foncier, d’abus dans l’octroi de marchés publics et de faux projets, et sommés de ne pas quitter le territoire national jusqu'à l’achèvement des enquêtes dont ils font l’objet. Celles concernant le détournement du foncier, qu’il soit à caractère industriel ou relevant du domaine de l’agriculture, sont les plus nombreuses à faire l’objet d’investigations menées par les services compétents. On peut citer, à titre d’exemple, les terres agricoles d’Annaba, d’El-Tarf et de Khenchela, accordées sous formes de concessions à des personnes privilégiées qui n’ont pas hésité à les détourner par la suite de leur vocation initiale. D’autre part, et selon des comptes rendus de la presse, il est fait état de l’ouverture par la justice de plusieurs dossiers traitant d’un vaste trafic dans la réalisation de routes, d’habitat rural et autres infrastructures publiques. Ces affaires sont en cours de traitement, indique-t-on au niveau des tribunaux de l’Ouest, ceux d’Oran, de Sidi Bel-Abbès et de Tlemcen, notamment. D’ex-commis de l’État ayant occupé, notamment le poste de wali, sont également sous enquête ; c’est le cas de l’ex-wali de Mostaganem, au centre d’investigations traitant de la cession de biens de l’État suivant des procédés contraires à la réglementation ou encore de la vente au dinar symbolique de vastes terrains au profit d’hommes d’affaires. L’actuel wali de Tiaret est soupçonné de corruption et fait l’objet d’une enquête des services de sécurité, rapporte-t-on de sources concordantes. C’est le cas des walis qui se sont succédé à la tête de la wilaya d’Ouargla, où l’un deux est suspecté d’avoir dépensé quelque 2.000 milliards de centimes en dehors du cadre légal. S’agissant de la wilaya d’Ouargla, le P/APC de Hassi Messaoud a été placé tout récemment sous mandat de dépôt, pour corruption.

Karim Aoudia