Établissements du secteur de la solidarité : Vers l’ouverture des classes de TIC

La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a affirmé lundi à Skikda que son département œuvre à ouvrir au moins une classe des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les établissements du secteur à travers le pays.

Au cours de sa visite dans cette wilaya, la ministre a considéré qu’il est devenu aujourd’hui impératif pour tous d’apprendre les TIC afin d’assurer l’égalité des chances entre les enfants à besoins spécifiques fréquentant les établissements du secteur et les élèves des écoles normales.

«Le secteur de la Solidarité œuvre constamment à recruter des spécialistes pour enseigner les TIC, et les programmes des centres psychopédagogiques sont régulièrement actualisés en partenariat avec les autres secteurs dont la Santé, l’Agriculture et l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique», a ajouté la ministre.

Elle a exhorté les directeurs des foyers pour personnes âgées à initier leurs pensionnaires aux TIC pour leur permettre de communiquer en permanence avec leurs proches.

Mme Eddalia a estimé nécessaire de réviser le décret exécutif de 2016 empêchant les handicapés moteurs de rejoindre les centres de formation professionnelle et apprentissage assurant que le ministère de la Formation Professionnelle a positivement réagi à cette démarche et ouvert ses établissements aux personnes atteintes de déficience mentale légère afin d’apprendre certains métiers.

«L’initiative s’inscrit dans le cadre de la politique d’insertion sociale et autonomisation de ces personnes à besoins spécifiques», a indiqué la ministre, assurant que son département travaille à généraliser les centres d’aide par le travail qui permettent aux personnes à besoins spécifiques âgés de plus de 18 ans de bénéficier de formation par apprentissage.

Elle a également fait état d’un programme spécial ciblant les écoliers issus de familles démunies en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2019/2020 et la fête prochaine de l’aïd affirmant que 113.000 trousseaux scolaires seront réservés aux enfants de familles démunis dans la seule wilaya de Skikda. Au centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux de Filfila, Mme Eddalia a présidé l’ouverture du salon de l’enfant sur les travaux et réalisations de personnes déficients mentaux (couture, fabrication d’aquarium).

Elle s’est enquise du déroulement de la seconde session de «la résidence de solidarité» au profit des enfants de la wilaya de Djelfa dans la même commune. Au chef-lieu de wilaya, la ministre a visité le foyer pour personnes âgées et a présidé au palais de la culture la remise de 9 chèques à des bénéficiaires de micro-crédits et des aides à cinq familles dans le cadre du programme d’aide au ménage productif.