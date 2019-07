Olympiades internationales des mathématiques : Distinction des participants

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a remis, lundi à Alger, des distinctions aux élèves participant aux

60e Olympiades internationales des mathématiques (OIM), organisées à Bath (Royaume-Uni). Dans une déclaration à la presse, lors de la cérémonie de distinction organisée au siège du ministère de l'Education nationale, M. Belabed a affirmé que la participation de l'Algérie à cette compétition internationale a été «un succès», arguant que l'Algérie, représentée par 5 participants, a obtenu une médaille de bronze et trois certificats honorifiques. Il a ajouté que ces résultats ont été possibles «grâce aux efforts consentis par les élèves et tout le personnel du secteur de l'Education, à leur tête les enseignants et inspecteurs qui ont encadré cette participation». Rappelant que l'Algérie a réussi à améliorer son classement au Championnat méditerranéen de mathématiques, tenu récemment en Italie, le ministre a souligné la détermination de ses services «à poursuivre leurs efforts pour développer la participation nationale à ce genre de rendez-vous et à accorder au système éducatif national la place qui lui sied à l'échelle internationale». Le ministre a ajouté que les participants aux Olympiades britanniques seront primés par la participation au voyage organisé en faveur des lauréats au Baccalauréat 2019, d'autant que trois d'entre eux avaient obtenu leur Bac (session 2019) avec mention «excellent». Près de 112 pays, dont 8 pays arabes ont pris part aux OIM, dont la clôture a eu lieu dimanche dernier. La chine et les Etats-Unis viennent en tête du classement de ce rendez-vous international.

L'OIM est une compétition mondiale de mathématiques destinée aux élèves des lycées et des collèges qui se déroule chaque année dans un pays différent. La première OIM s'est tenue en 1959 en Roumanie, où sept pays y ont participé et la première était revenue au pays hôte. Le concours consiste en une épreuve de haut niveau, renfermant 6 questions et les élèves, âgés de moins de 20 ans, ne doivent pas avoir entamé leurs études supérieures. Chaque pays est représenté par une équipe de 6 candidats au maximum.