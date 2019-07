Recrutement à l’éducation nationale : Les résultats du concours le 30 juillet

Les résultats de l’examen écrit du concours de recrutement externe pour les grades administratifs ainsi que le concours de promotion interne du secteur de l’éducation nationale seront dévoilés le 30 juillet prochain.

Selon un responsable au ministère, l’opération de correction des copies de l’examen écrit de ce concours organisé le 16 juillet dernier a commencé lundi au niveau des 18 centres de correction. Une équipe pédagogique composée d’enseignants qualifiés dans différentes spécialités a été mobilisé pour assurer cette opération. Les candidats qui ont obtenu au minimum une moyenne de 10/20 seront admis à passer l’épreuve orale le 8 août prochain.

Lors de l’épreuve orale, il est prévu un entretien avec un jury sur un sujet ou un texte en rapport avec la spécialité du candidat. L’entretien devra durer 20 minutes. 152.000 candidats ont subi les épreuves écrites du concours d’accès à certains grades relevant du secteur et 4.286 postes ont été ouverts dans six spécialités du domaine de l’administration ; des postes qui devraient être pourvus dès l’année scolaire 2019-2020 notamment des conseillers de l’orientation, de la guidance scolaire et professionnelle et des attachés principaux de laboratoires. Le plus grand nombre de postes à pourvoir concerne les attachés de laboratoires, avec 1.274 nouveaux postes, des superviseurs de l’éducation (1.828), des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (523) et des attachés principaux de laboratoires (301). Le concours de recrutement touche également les sous-intendants et intendants, avec respectivement 299 et 61 nouveaux postes réservés à ces grades.

Par ailleurs, ce sont plus de 28.000 candidats qui ont participé au concours de promotion aux 27 grades administratifs avec 9.000 postes disponibles entre directeurs d’établissements, proviseurs de lycées, inspecteurs.

En juin 2018, le ministère a lancé un concours pour le recrutement d’enseignants du primaire et des administrateurs où pas moins de 740.000 candidats se sont inscrits.

Au total, 8.586 postes ont été ouverts à cette occasion, dont 3.378 postes pour les enseignants du primaire, 2.377 enseignants en langue arabe, 797 professeurs en langue française et 204 enseignants en langue amazighe.

Quant aux grades administratifs, il est question de recruter 239 conseillers d’orientation et de guides scolaires et professionnels. 213 postes sont ouverts pour les intendants, 694 postes pour les intendants adjoints, 2.265 autres postes pour les superviseurs de l’éducation, 300 pour les laborantins principaux et 1.407 pour les laborantins.

Kamélia Hadjib