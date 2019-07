Université : Impacter la société

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tayeb Bouzid, a affirmé hier que «l'université algérienne n’a pas pour vocation la remise des diplômes, mais elle doit contribuer au développement du pays par la formation d’acteurs agissant dans la société».

«L'étudiant a besoin de compétences autres que son diplôme universitaire et nous l'encourageons à les acquérir, afin qu'il puisse disposer d'une formation universitaire qui leur donne la possibilité de s'intégrer efficacement dans la société», a expliqué le ministre sur les ondes de la Radio nationale.

Le premier responsable du secteur a ajouté que son département compte réunir les meilleures conditions pour accueillir les 1,8 millions d’étudiants au cours de la prochaine rentrée universitaire.

«Nous avons adopté certains des mécanismes qui assureront le soulagement des étudiants dans certains collèges et universités, qui connaissent une certaine pression, en particulier à Alger», a- t-il annoncé, avant de préciser que cette pression ne réside pas dans le nombre de sièges pédagogiques mais peut être dans la formation qui doit être coordonnée par les professeurs, docteurs et chercheurs, conformément aux normes internationales en vigueur à l'université».

Dans sa lecture des résultats de l'examen du baccalauréat pour cette année, le ministre a estimé qu'en dépit de la baisse du nombre de bacheliers ayant obtenu la mention «excellent» qui était de 500 l'année dernière. Cependant le nombre d’élèves ayant décroché leur bac avec les mentions «très bien» et «bien», a nettement augmenté et les titulaires du baccalauréat avec la mention «acceptable» ont baissé par rapport à la session de juin 2018. M. Bouzid a déclaré que le ministère, avec tous ses cadres dans les instituts et universités, veillera à aider les nouveaux bacheliers à choisir les filières et spécialités universitaires appropriées, soulignant que toutes les disciplines et branches proposées ont une importance égale pour le pays.

«Même les étudiants qui ont eu une moyenne de 10 sur 20 peuvent être excellents à l'avenir», a estimé le ministre car dira-t-il, «il ne s'agit pas de points mais de spécialités dans laquelle ils évoluent». À une question concernant

sur le transport universitaire et l’impact après l’emprisonnement du propriétaire de la société contractante avec le ministère, M. Bouzid a affirmé que l'État «n'abandonnera pas les travailleurs de transports des étudiants». «Nous allons prendre des mesures pour assurer les transports universitaires», assure-t-il.

«Nous étudions toutes les possibilités pour que l'université revienne à ses missions fondamentales qui sont l'enseignement et la recherche scientifique», ajoute-t-il. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a révélé une série de mesures en cours d'étude afin de promouvoir le secteur de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique aux rangs internationaux.

Le ministre a évoqué à ce propos la possibilité de créer des bourses pour les étudiants excellents et des bourses spéciales pour les étudiants en sport comme cela se fait à l'échelle internationale ; la possibilité également d'augmenter les bourses pour les étudiants de certaines branches qui nécessitent des déplacements à l'instar de la filière de médecine.

D'autre part, le ministère envisage d'adopter un nouveau modèle pour la répartition des enseignants sur la carte pédagogique des universités, et ce, à travers l’idée de passage d’un établissement universitaire à l’autre. Des mouvements qui sont susceptibles d'apporter du nouveau au parcours des étudiants mais également des encadreurs. Il sera également question, selon le ministre, d'adopter des modèles de manuels dans chaque spécialité afin de référencer chaque branche, et ce, dans le but de valoriser les efforts des auteurs et des chercheurs universitaires ainsi que ceux de l'Office national des publications universitaires. Il y a lieu de rappeler enfin, qu'une nouvelle circulaire ministérielle relative aux préinscriptions et à l'orientation des nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2019/2020 a été promulguée le 18 juin dernier. Cette circulaire définit les règles générales applicables pour les préinscriptions et l'orientation des nouveaux bacheliers au titre de l'année 2019-2020 et les porteurs de diplômes étrangers pour l'accès à l'enseignement et à la formation supérieurs en fonction des moyennes obtenues au baccalauréat.

Salima Ettouahria