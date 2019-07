Caisse Nationale de Mutualité Agricole : Nouveaux bureaux à Jijel et Sétif

Le marché des assurances agricoles en Algérie est «très peu développé» même si ce segment a enregistré durant les dernières années une «évolution sensible». En Algérie, selon les statistiques, l’agriculture présente entre 8 et 12% du PIB. Elle occupe plus de deux millions de personnes et fait vivre plus de 20% de la population. Comparée aux autres secteurs de l’économie, l’agriculture présente certaines spécificités ; elle est exposée à des risques d’exploitation particuliers concernant les cultures engendrées, essentiellement, par les aléas climatiques et les catastrophes naturelles sans négliger bien sûr les maladies qui peuvent aussi nuire considérablement à la production et, par conséquent, au revenu et au bien-être des agriculteurs.

Des stratégies s’imposent pour faire face, ou du moins réduire les conséquences des risques auxquels sont exposés les agriculteurs et dont l’intervention des pouvoirs publics est incontournable. L’une des stratégies à mettre en œuvre et à promouvoir reste les programmes d’assurance qui peuvent apporter des opportunités pour gérer efficacement les risques dans ce secteur vital, ainsi que la généralisation de l’existence des bureaux d’assurance. De ce fait il est «important et primordial» d’accroitre les campagnes de sensibilisations menées dans ce sens, pour incité tous les gents qui relèvent du secteur (agriculteur, éleveurs…) sur l’importance de cette opération afin de pouvoir incruster cette culture chez eux. C’est le rôle principal des bureaux régionaux qui doivent mener ces compagnes.

C’est dans cette optique que la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), et poursuivant sa politique de rapprochement mutualiste avec le monde rural a procédé, à travers ses Caisses Régionales, à l’ouverture de deux bureaux locaux, à savoir celui de Ziama Mansouriah inauguré hier, par Chérif Benhabiles, directeur général de la CNMA, tandis que la seconde sera inaugurée ce mercredi à Djemila wilaya de Sétif.

Les inaugurations des bureaux locaux dans ces wilayas, sont la concrétisation de la démarche pérenne et politique de la direction générale et qui font parti de son plan d’action pour la période 2018/2020, visant ainsi le rapprochement avec les agriculteurs et éleveurs comme il a été expliqué par le directeur général de la CNMA : «Cette démarche a été prévue en fonction des besoins des régions mais surtout des sollicitation de la population, il est de notre devoir d’être à leur écoute et répondre à leurs besoins, le rapprochement se révèle comme une exigence ». Comme on a pu développer plusieurs techniques ces dernières années, on pourra aussi faire admettre la culture de l’assurance aux éleveurs et agriculteurs qui ne cherchent, tout compte fait, que l’amélioration de leur production. Il faut également envoyer des gens sur le terrain parler aux éleveurs en se mettant à leur niveau. De ce fait il est envisageable de booster cette culture pour atteindre de meilleurs résultats. Il est aussi important d’avoir l’apport de l’Union nationale des paysans pour faire intégrer le maximum d’agriculteurs dans ce système qui sera certainement bénéfique.

Kafia Ait Allouache