Ports et barrages bleus : Plus d’une tonne de déchets récupérée

«Pas moins d’une tonne et demie de déchets polluant le littoral de la capitale a été récupérée, durant le mois de juin, et ce, au cours de l’opération ports et barrage bleus 2019» C’est ce qui ressort des propos de la directrice de la Pêche et des Ressources halieutiques de la wilaya d’Alger, Rabia Zerrouki qui s’est exprimé dans une récente déclaration à la presse. Dans ce sillage, Zerrouki a précisé que cette opération a été une réussite grâce à la contribution de pas moins de 1.600 participants. Cette quantité de déchets composés souvent de pneus, de bouteilles en plastique et autres matières, a été collectée par 95 plongeurs de l’Ecole de plongée sous marine Récifs et de l’Association des plongeurs du club corail et du club Cap Caxine.

L’opération de collecte des déchets a concerné, précisément, les ports d’Ain Benian, de Rais Hamidou, de Tamentfoust et la plage de Reghaia. A cet effet, 10 engins ont été mobilisés pour transporter les quantités de déchets récupérées, à savoir des camions et des grues appartenant à des communes et aux entreprises Extra,et et Netcom, soutien la même responsable. Cette action de protection de l’environnement a été organisée, il faut le dire, par la Direction générale de la pêche et de l’aquaculture du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. L’événement a vu, d’autre part, la participation de plusieurs secteurs, des associations locales, des clubs environnementaux, maritimes et scientifiques, des associations des pêcheurs amateurs ainsi que des entreprises publiques de la wilaya, des centres culturels, des scouts et des garde-côtes.

Pour rappel, l’opération ports et barrage bleus 2019, qui a été lancé en juin dernier avait pour but essentiel de conscientisé le plus grand nombre. Ainsi, dans une précédente déclaration, Rabia Zerrouki avait indiqué que, « cet événement est avant tout symbolique et avait pour but de faire prendre conscience aux citoyens, quant à l’impérieuse nécessité de prendre soin de l’environnement». Et de prévenir, dans cette droite ligne, que les maladies proviennent et se transmettent essentiellement à cause du manque d’hygiène. «Il faut inculquer une culture environnementale», avait-elle, alors, préconisé. Cette opération, qui a touché l’ensemble des ports du pays a coïncidé avec l’ouverture de la saison estivale, elle avait aussi pour but de sensibiliser les citoyens à la propreté des plages qui se trouvent généralement à proximité des ports. L’opération de nettoyage a, in fine, eu pour but de sensibiliser les usagers des ports à l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, encourager toutes les opérations qui concourent à l’amélioration de la qualité environnementale des ports de pêche et de plaisance, et donc la préservation de l’écosystème marin.

Des outils pédagogiques avaient été, d’autre part, distribués pour permettre d’informer, le grand public, des risques que peuvent provoquer les déchets sur la santé publique.

