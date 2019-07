Tronçons Jijel-Sétif de la pénétrante Djen djen/El-Eulma : Réception en 2020

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a affirmé, lundi à Mila, que les efforts sont déployés actuellement pour permettre la réception la prochaine année des tronçons de Jijel et de Sétif de la pénétrante Djen Djen/El-Eulma, et il ne restera que le troisième, situé sur le territoire de Mila.

Lors d’une rencontre avec la presse au siège de la wilaya, le ministre a souligné qu’une bonne partie de cette pénétrante sera livrée avec la réception du tronçon de Jijel long de 45 km et celui de Sétif s’étendant sur 50 km de sorte à ce que seul restera le tronçon de 15 km dans la commune de Tassedane Heddada (Mila). Ce tronçon est en cours de réalisation «avec une minutie particulière au regard de la spécificité du terrain», a relevé le ministre appelant à tirer avantage des techniques utilisées pour les mettre en £uvre dans d’autres projets.

M. Kouraba a préconisé pour hâter la cadence des travaux de mobiliser des équipes travaillant au système des deux ou trois équipes, notamment dans les grands chantiers soulignant à l’occasion l’importance des autoroutes et des voies doubles pour accompagner l’évolution de la densité du trafic routier et du parc automobile national. Le ministre a indiqué que des études sont en cours en vue d’étendre le transport par téléphérique notamment aux zones touristiques et urbaine à dense trafic après les résultats concluants des 13 lignes actuellement exploitées. Concernant la levée du gel sur les autoécoles, le ministre a indiqué que le dossier actuellement à l’étude sera rendu public «dans les prochains jours». Il a, en outre fait état de l’inscription de 26 opérations mobilisant 31 milliards DA pour son secteur dans la wilaya de Mila insistant sur la nécessité de l’entretien régulier du réseau routier et de la formation des travailleurs.

Le raccordement de la ville de Mila à l’autoroute Est-Ouest est à l’étude au niveau du ministère, a assuré le ministre qui lors de l’inspection du projet de renforcement de la RN-5 «A» dans la commune d’Oued El-Athmania a appelé à «terminer les travaux au plus vite» assurant que le paiement des entreprises de réalisation s’effectuera après qu’elles aient achevé leur travail. Sur le même site, un exposé a été fait au ministre que la proposition de réalisation d’un point de contrôle du tonnage des véhicules de transport de marchandises sur cet axe à dense trafic et a promis aux représentants des citoyens rencontrés de trouver des solutions aux problèmes posés.