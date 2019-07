Commentaire : Débat et consensus

Éclipsée par l’euphorie de la participation et de la victoire de l’équipe nationale à la CAN-2019, la question du dialogue inclusif revient aux devants de la scène nationale. Tout le monde, opinion publique, acteurs politiques et responsables d’organisations de la société civile, est suspendu actuellement à l’annonce, par la présidence de la République, de la liste du panel des personnalités qui doivent conduire le dialogue inclusif. L’intermède de la coupe d’Afrique, triomphalement remportée par l’Algérie, et les scènes de fête et de joie qui ont accompagné cette consécration hautement importante ont, il est vrai, quelque peu ralenti les discussions sur le dialogue et la recherche des solutions de sortie de crise, mais le débat refait surface, avec plus d’animation et d’intensité. La question relative aux concertations inclusives, qui doivent plancher sur les solutions politiques, législatives et réglementaires, focalise les discussions sur la scène politique. Le débat public sur le dialogue est désormais relancé. La scène politique s’emballe, mettant aux prises les différents avis et positions des acteurs et intervenants concernés. En groupes politiques ou a titre indépendant, les partis et les responsables des organisations de la société civile continuent à débattre publiquement sur la forme et la conduite du dialogue, étant donné que le principe et la nécessité de la tenue de ce dialogue sont admis par la quasi-totalité des acteurs politiques et ceux de la société civile. Les acteurs politiques continuent à s’exprimer et à se positionner sur les propositions énoncées dans l’allocution présidentielle du 3 juillet dernier. L’irréversibilité du dialogue est admise par tous. Les déclarations des chefs de parti, des personnalités nationales et des responsables des organisations de la société civile portent essentiellement sur les objectifs, les participants et la mise en œuvre de cette option. Même si des divergences d’approche subsistent entre les différents acteurs, il n’en demeure pas moins qu’un consensus politique se profile sur plusieurs points ayant trait à cette question.

À présent, la discussion et les prises de position se focalisent sur les détails et modalités d’organisation et de conduite de cette concertation. Chaque partie et formation politique décline sa vision des choses et sa feuille de route. Le profil des personnalités politiques nationales qui doivent conduire le dialogue ne fait pas consensus, pour le moment, en raison de certaines réserves exprimées sur quelques noms. Il faut relever que certaines personnalités dont les noms sont évoqués et pressentis recueillent déjà l’assentiment et le consensus de la majorité de la classe politique. En dépit des réserves et réticences qui subsistent encore, la voie du dialogue inclusif qui doit impérativement déboucher sur le retour rapide au processus électoral devant permettre l’élection libre et démocratique d’un nouveau président légitime s’est imposée finalement comme la principale et irréversible solution de sortie de crise. Même les plus récalcitrants au dialogue et la concertation se sont ravisés et ont fini par admettre le principe et la nécessité de se mettre autour de la table, même si leur position est assortie de conditions et préalables. L’option du dialogue continue donc à enregistrer des ralliements de poids, et le consensus s’établit de plus en plus sur cette voie de sortie de crise. Les débats et discussions portent actuellement sur les modalités techniques de la mise en œuvre de cette solution. Les semaines à venir seront forcément marquées par la finalisation de la feuille de route en tranchant tous les détails et modalités techniques concernant les étapes du dialogue national inclusif. Les formes de la concertation, le calendrier des rencontres et points qui seront discutés et débattus seront précisés et arrêtés durant les prochains jours, une fois le panel de personnalités nationales qui conduiront le dialogue sera connu officiellement et publiquement. Ce qui est certain, c’est que la scène politique nationale est appelée à s’animer simultanément à la poursuite des manifestations qu’organisent les citoyens chaque vendredi depuis maintenant plus de cinq mois. Les semaines verront la décantation politique s’opérer de manière significative, avec le début du dialogue qui balisera le terrain au retour au processus électoral et la tenue de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais. Le dialogue inclusif, pour lequel des garanties politiques ont été données par les plus hautes autorités du pays, constitue une chance et une opportunité pour aboutir à une sortie de crise constitutionnelle et raisonnable. L’engagement public pris par les plus hautes autorités connaît un début de concrétisation, dont la suite est fortement attendue.

M. Oumalek