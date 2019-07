Récupération des passeports et visas électroniques du hadj 72 heures avant le départ

L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a invité les candidats au hadj à se rapprocher des services administratifs de leur lieu de résidence, pour récupérer leur passeport et visa électroniques dans les 72 heures avant leur départ pour les Lieux saints. «Cette nouvelle démarche est effectuée par le hadji via le portail électronique du pèlerinage de l’ONPO, au même titre que le règlement des frais du hadj, l’achat des billets et la réservation des chambres d’hôtel», a précisé le directeur de l’organisation du pèlerinage et de la omra à l’ONPO, Abderrahmane Sassi.

«Auparavant, le hadji recevait son passeport au niveau de l’aéroport, mais, désormais, des SMS sont envoyés aux concernés pour les inviter à effectuer les démarches administratives, bancaires et sanitaires nécessaires avant leur départ pour les Lieux saints», a-t-il ajouté.