Après la victoire à la CAN : Mahmoud Abbas félicite l’Algérie

Le président palestinien Mahmoud Abbas et le peuple palestinien ont célébré, samedi, la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique.

Le président Abbas a félicité l’Algérie pour cette victoire, en exprimant «sa fierté pour la réussite de l’équipe qui a réjoui des millions d’Algériens et d’Arabes, en général, dont le peuple palestinien en particulier», a indiqué l’agence WAFA.

Le président et les Palestiniens ont suivi le match de football en direct sur leurs écrans de télévision et ont applaudi au seul but marqué.

Les Palestiniens se sentent particulièrement attachés à l’Algérie, en particulier à ses supporters, qui ont été aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte pour l’indépendance et sa libération de l’occupation israélienne, indique l’agence.