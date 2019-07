Le MAE sahraoui dénonce : « La France, obstacle clé à l’indépendance »

Le ministre des Affaires étrangères et membre du Secrétariat national du Front Polisario, Mohamed Salem Ould Salek, a dénoncé, hier à Alger, l’absence de réaction active de la part de la France et de l’opinion internationale vis-à-vis du bafouement des droits de l’homme sur le territoire sahraoui occupé par le Maroc.

Lors d’une conférence de presse, organisée dans le but d’aborder l’évolution de la cause sahraouie, M. Ould Salek a exprimé son mécontentement sur le silence des ONG et de la France, en particulier.

Il vise ainsi l’assassinat de la jeune Sahraouie, Sabah Othman Omeida, âgée de 23 ans, dans la ville d’El-Ayoun occupée, et où plusieurs autres ont été blessés par les forces d’occupation marocaines, en marge de la célébration pacifique vendredi dernier de la victoire de l’équipe algérienne en finale de la CAN-2019, appelant l’opinion internationale et la France à «cesser de couvrir les actes criminels» du Maroc, précisant que la France est «l’obstacle clé de l’indépendance du peuple sahraoui».

Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères a ajouté que des «citoyens sahraouis ont hissé les deux drapeaux, de l’Algérie et du Sahara occidental, après que l’équipe algérienne de football eut remporté la Coupe d’Afrique des Nations ; des milliers de Sahraouis sont descendus dans les rues de nombreuses villes des territoires occupés par le Maroc pour tout à la fois fêter l’événement, mais aussi dénoncer le pillage de leurs ressources naturelles, le chômage massif et exiger la libération des prisonniers politiques, dont ceux de Gdeim Izik».

Dans ce contexte, il est à indiquer qu’une jeune femme de 23 ans, Sabah Othman Omeida, a été victime d’un accident mortel intentionnel par la police marocaine qui a foncé sur la foule à pleine vitesse, selon des sources médiatiques sahraouies sur place, soulignant que la police marocaine a également blessé plusieurs autres jeunes Sahraouis. Au total, on dénombre plus d’une centaine de blessés et des dizaines d’arrestations, «parmi eux, de nombreuses femmes sahraouies dont le visage est systématiquement défiguré par des coups de matraque et d’autres ont été incarcérés». Le chef de la diplomatie sahraouie a condamné ces actes barbares, et appelé la communauté internationale et la France à cesser de couvrir les actes criminels du royaume chérifien et de porter une lourde responsabilité dans cette violence, en refusant au Conseil de sécurité de l’ONU d’étendre les prérogatives de la MINURSO à la protection des droits humains dans les territoires occupés. Lors de son allocution, le ministre sahraoui a estimé que «la réaction agressive du Maroc contre le peuple sahraoui sans défense, qui a exprimé sa joie sur le couronnement de l’Algérie de la CAN-2019, est un autre échec marocain, et prouve, encore une fois, la désobéissance du royaume aux règles de l’UA, de l’UE et de l’ONU».

L’université d’été, samedi prochain à Boumerdès



L’ambassadeur de la République sahraouie à Alger, Abdelkader Taleb Omar, a annoncé que l’université d’été sera organisée du 28 juillet au 8 août prochain à Boumerdès.

Lors de son allocution, le diplomate sahraoui a ajouté que cet évènement se distingue par la présence de 400 participants et des étrangers qui soutiennent la cause sahraouie.

Après avoir précisé le rôle de la presse internationale dans le traitement médiatique de la cause sahraouie, l’ambassadeur a appelé à lutter contre le blackout médiatique sur l’évolution de la cause sahraouie à l’échelle régionale et internationale. En revanche, M. Taleb Omar a remercié la presse algérienne qui «s’intéresse à chaque fois à rapporter le déroulement de la cause sahraouie à l’opinion publique».

H. Hichem