Dans la lucarne : C’est le « va-et-vient »

On constate dans la «maisonnée» du doyen des clubs algériens que les années passent et se ressemblent. C’est devenu tellement fréquent que personne ne trouve cela comme ubuesque ou quelque chose qui sorte de l’ordinaire. La situation au niveau de la direction du MCA est devenue presque normale. En effet, le fait de remplacer un directeur général ou un président du conseil d’administration par un autre est rentré presque dans les «mœurs». Ce sont ces changements interminables qui expliquent d’une certaine façon que ce club, très populaire, ne remporte pas de titres depuis presque une décade. L’instabilité d’un club aussi bien sur le plan de son effectif que de ses dirigeants ne peut pas connaitre une fin heureuse, même si vous ramenez les meilleurs joueurs se trouvant sur la «planète football». Cette mauvaise habitude qui s’est incrustée avec le temps dans ce club fait que le MCA, en dépit de ses moyens financiers apr rapport aux autres clubs, n’arrive pas à trouver la voie qui mène au succès. C’est un peu l’éternel recommencement qui fait que ce club ne peut que rester en rade, faute d’une politique cohérente avec des dirigeants qui savent comment mener le « bateau « à bon port. Par conséquent, on ne peut que faire du surplace avec quelques exploits éphémères et sans lendemain. Pourtant, le MCAlger a tout pour réussir en dominant sur le plan local et même international. Les interférences, les coups bas font qu’on reviendra toujours à la case départ. On patine presque dans un championnat national qui est loin d’être quelque chose d’extraordinaire. C'est-à-dire sans les interventions des uns et des autres pour « désigner ou gommer « un dirigeant, le MCA serait aujourd’hui largement le club algérien le plus titré d’Algérie avec quelques «conquêtes» de plus sur le plan africain et arabe. Malheureusement, ce club ne peut se départir, malgré lui, de ses «querelles» interminables et qui commencent à ennuyer, voire «dégoûter» l’environnement direct du club. Après le feuilleton Kamel Kaci-Saïd - Ghrib, voilà que les amateurs du ballon rond à Alger et ses environs surpris par l’annonce pure et simple du «limogeage» d’Omar Ghrib. C’est vrai que tout le monde s’est habitué à ces situations de départ et retour... mais combien de fois, Omar Ghrib avait quitté le MCA avant de revenir quelques mois plus tard. C’est devenu une rengaine... comme les plats de «spaghettis». Cette fois-ci, il a été «éjecté» sans qu’on donne des explications claires et plausibles concernant son «limogeage». Pourtant, il venait tout juste d’entamer son travail après avoir commencé l’opération recrutement en débutant même le stage en Tunisie avant celui de Pologne qui était initialement programmé. Il est remplacé par Fouad Sakhri, un homme de la «boite» ayant travaillé avec l’ex-président du MCA, Ahmed Kerrouche. Un «crack» en mathématique. Néanmoins, au MCA, ils lui ont fait perdre le sens des chiffres et des équations même à «deux variables». C’est pour vous dire que même si Sakhri se montre serein quant à l’avenir du MCA, il est certain que rien ne sera facile tant que des «interférences» existent et qui font que l’un reste et l’autre part. Tout le monde ne comprend pas comment il a été remercié avant même le début de saison. C’est ce qui fait que le nouveau président doit travailler avec l’entraîneur et les joueurs ramenés par le président sortant, même si le MCA a recruté presque 10 nouveaux joueurs. Dommage pour ce grand club populaire de vivre une telle situation !

Hamid Gharbi