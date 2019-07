AC Milan : Bennacer A passé la visite médicale

Ismaël Bennacer, le milieu de terrain international algérien d'Empoli (Série A italienne de football), a passé sa visite médicale ce lundi à la clinique Madonnina et devait signer hier, mardi, son contrat de 5 ans avec l'AC Milan pour un transfert estimé à 15 millions d'euros + 2 millions d'euros de bonus, a rapporté la Gazzetta dello sport. Le joueur algérien, débarqué à l'heure du déjeuner, a effectué des contrôles de routine dans l'après-midi. Après cela, l'ancien joueur d'Empoli partira pour des vacances bien méritées», a écrit le quotidien sportif italien. Selon la même source, le transfert s’est concrétisé au cours des deux dernières semaines, après la conclusion des derniers accords. Une opération d’environ 15 millions d'euros (plus les bonus). Le nouvel entraîneur des Rossoneri Marco Giampaolo devra toutefois attendre un peu plus longtemps avant que le joueur ne soit disponible, car Ismael est de retour de la Coupe d’Afrique, conclue triomphalement avec la sélection algérienne, souligne le journal. La presse locale a publié un peu plus tôt plusieurs photos, montrant Bennacer à son arrivée devant la clinique Madonnina, où il devait passer cette traditionnelle visite. Bennacer (21 ans) venait tout juste de rentrer d'Egypte, où il a été sacré champion d'Afrique des nations avec la sélection nationale, ayant dominé le Sénégal (1-0) en finale disputée vendredi soir au Caire. Auteur d'un excellent parcours, le jeune porteur d'eau algérien a été élu «meilleur joueur» de cette CAN-2019, et c'est le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino qui lui a personnellement remis ce trophée après la finale. Un aboutissement pour Bennacer, qui a été élu «meilleur joueur du match» à deux reprises pendant la phase de poules. La première fois, lors de la première journée contre le Kenya, pour avoir donné notamment une passe décisive au capitaine Riyad Mahrez. La deuxième fois, c'était contre le Sénégal, lors de la deuxième journée du Groupe «C», pendant laquelle il avait réalisé une très belle prestation.