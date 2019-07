Éliminatoires du Mondial-2022 (Zone Afrique) : Tirage au sort lundi prochain au Caire

Après avoir connu leurs concurrents pour la phase des poules des qualifications à la 33e édition de la CAN-2021, prévue au Cameroun, les Verts seront fixés sur leurs futurs adversaires pour la campagne des éliminatoires du Mondial-2022, qui se déroulera au Qatar.

Pour rappel, l’Algérie évoluera dans le groupe « H «, en compagnie de la Zombie, du Zimbabwe et du Botswana. Ainsi, la Confédération africaine de football procédera la semaine prochaine au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique. L’opération aura lieu le 29 juillet au Caire, au siège de la CAF, en présence des sélectionneurs nationaux et présidents de fédérations des différents pays engagés. Pour la prochaine édition du mondial, les éliminatoires se dérouleront en trois étapes, selon la nouvelle formule. Ainsi, il y aura un tour préliminaire où les 28 équipes africaines — les moins bien loties au dernier classement FIFA — s’affronteront en aller/retour lors d’un barrage. Les quatorze sélections rescapées auront le droit de prendre part au second tour. Cette seconde partie des éliminatoires se déroulera en phase de poule. Elle réunira une quarantaine d’équipes, qui formeront dix groupes de quatre. Le premier de chaque poule sera qualifié pour la troisième et dernière phase. Les dix formations vainqueurs de leurs poules respectives seront qualifiées pour des matchs de barrages aller /retour, entre elles selon un tirage au sort. Les 5 vainqueurs de ces matchs de barrages seront qualifiés pour la coupe du monde 2022. A noter que la sélection nationale sera exemptée du premier tour de ces éliminatoires. Pour la phase des poules, l’Algérie, vainqueur de la dernière coupe d’Afrique des nations, sera tête de série. Par ailleurs, les Verts devraient normalement faire un bond d'une trentaine de places au minimum lors du classement FIFA du mois de juillet, qui sera dévoilé jeudi prochain. Ainsi l’Algérie, 68e lors du dernier classement, pourrait se loger entre la 35e et la 40e position, selon les derniers calculs de la Fédération internationale du football, suite à la consécration des Verts à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Au niveau africain, elle sera toujours devancée par le Sénégal et peut-être même la Tunisie.

Rédha M.

Voici les 28 équipes les moins bien classées qui participeront au 1er barrage :

Somalie , Erythrée , Djibouti , Seychelles, Sao Tomé , Tchad, Soudan du sud , Gambie , Ile Maurice , Libéria , Ethiopie , Comores , Botswana , Lesotho, Eswatini, Guinée Equatoriale, Rwanda, Burundi, Soudan ,Togo, Malawi , Angola, Guinée Bissau, Mozambique, Sierra Leone, Namibie , Rep Centrafrique, Tanzanie.

Les 26 équipes qui rentreront directement lors de la seconde phase de poule sont :

Sénégal, Nigéria, Rd Congo , Tunisie , Algérie , Maroc, Ghana , Cameroun, Egypte , Burkina Faso , Congo , Côte d Ivoire , Guinée , Afrique du sud , Cap vert , Ouganda, Madagascar, Zambie, Bénin, Niger, Mauritanie, Gabon.