Volley : Championnat d’Afrique 2019 (Gr A - 2e J) : Victoire de l’Algérie devant la RD Congo (3-0)

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) a réussi son entrée en lice au Championnat d'Afrique des nations 2019, en dominant la RD Congo sur le score de 3 sets à 0 (25-16, 25-19, 25-19), en match comptant pour la 2e journée du groupe A, disputé lundi à Tunis. Exempté de la 1ère journée, disputée dimanche, le Six national jouera son deuxième match, mardi (20h00), face au tenant du titre, la Tunisie, avant d'affronter le Tchad puis le Botswana. Le deuxième match du groupe A oppose la Tunisie au Botswana, alors que le Tchad est exempté de cette journée. Lors de la 1ère journée, la Tunisie a battu le Tchad (3-0: 25-15, 25-11, 25-11) et la RD Congo s'est imposée devant le Botswana (3-0: 25-11, 25-18, 25-14). Le groupe B du tournoi regroupe l'Egypte, le Cameroun, le Burundi, le Maroc et le Congo.