Judo , Coupe d’Europe (Juniors) Classement Général : L’Algérie termine à la 13e place

La sélection algérienne (Garçons/Filles) de judo a pris la 13e place au classement général de la Coupe d'Europe «Juniors», disputée les 20 et 21 juillet 2019 à Prague (République tchèque), sur un total de 39 pays participants. Seule nation africaine engagée dans cette compétition, l'Algérie doit sa 13e place essentiellement à la médaille d'argent de Maroua Mameri, décrochée samedi soir chez les plus de 78 kg, après sa défaite en finale contre la Croate Helena Vokovic. L'Algérie a engagé un total de neuf judokas dans cette compétition (3 garçons et 6 filles), ayant connu pour la plupart des éliminations précoces, sauf Hicham Anouar Hached chez les garçons et Louiza Ichalel chez les filles, qui ont décroché respectivement les 7e et 5e places. Hached, qui après une élimination prématurée en phase de poules, s'est plus ou moins bien ressaisi aux repêchages, ce qui lui a permis de terminer à la 7e place chez les plus de 100 kg. De son côté, Louiza Ichalel a commencé par remporter son premier combat chez les moins de 78 kg, en battant la Suédoise Gry Johnsson, avant d'échouer en demi-finales contre la Belge Vicky Verschaere, se contentant ainsi de la 5e place.

Cette Coupe d'Europe «Juniors» a été remportée par la Russie (3 or, 2 argent, 10 bronze), devant l'Azerbaïdjan (2 or, 2 bronze) et l'Ukraine (1 or, 3 argent, 2 bronze). Certaines grandes nations, comme l'Autriche, la Slovaquie, la Suède, la Pologne, la Géorgie, la Grèce, l'Islande, l'Australie et les Etats Unis, ont terminé ex aequo à la dernière place du classement générale, avec aucune médaille au compteur. Au total, 437 judokas (287 garçons et 150 filles) représentant 39 nations ont paris part à cette compétition.