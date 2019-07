Grand angle : Tous responsables

Les appels à éviter toute escalade militaire en Libye n’ont pas eu d’écho. L’entêtement dont fait preuve le maréchal Haftar à poursuivre son offensive militaire sur Tripoli est pourtant destructeur. Pis encore, la poursuite des affrontements armés entre les forces du gouvernement libyen d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU et ses troupes, éloigne toute perspective d’un règlement politique à la crise libyenne. Le processus initié sous l’égide de l’Onu et que son Envoyé tente de sauver se trouve ainsi fortement compromis. Et ce d’autant que rien ne semble indiquer une prochaine cessation des combats. Loin s’en faut. Les échecs successifs de Haftar, qui s’est lancé à la conquête de la capitale, ne l’empêchent pas de revenir à chaque fois à la charge. Son orgueil de militaire est titillé du fait de son incapacité depuis le 4 avril à prendre Tripoli. Jusqu’au-boutiste, Haftar n’aura de répit qu’après avoir vaincu son rival Fayez al Sarraj et obtenu son trophée de guerre ou au contraire avoir été vaincu par lui. Et parce que les deux parties ne risquent pas d’être en manque d’armements, en dépit de l’embargo imposé par l’ONU, force est de craindre que cet épilogue n’est pas pour bientôt. Ce qui ne manquera pas faire augmenter le bilan de ces affrontements. Ainsi sans tenir compte des derniers morts et blessés enregistrés lors de l’offensive de ce lundi, l’Organisation mondiale de la santé avait fait état d’un bilan peu reluisant. Selon elle, les combats aux abords de la capitale libyenne ont fait 1.093 morts et 5.752 blessés ainsi que plus de 100.000 déplacés depuis 4 avril. Un désastre dont tout un chacun, et pas seulement en Libye, est responsable. Car si la situation dans ce pays, livré au chaos depuis la chute de l’ancien régime, s’est considérablement complexifiée, la faute en incombe également aux parties qui soutiennent le maréchal Haftar. En effet, si le rôle de ce dernier en Libye a pris cette dimension qui lui fait croire qu’il est désormais l’homme le plus important de la Libye, c’est en raison de cet appui que lui apportent certaines capitales et le double jeu auquel elles s’adonnent. Alors qu’elles disent être convaincues qu’ «il ne saurait y avoir de solution militaire en Libye» , appelant par la même à une «désescalade immédiate» et à la cessation des combats actuels, et faisant part également, publiquement du moins, de leur volonté de donner une «nouvelle impulsion» à la médiation des Nations unies, dans les coulisses, elles agissent autrement. Il est vrai aussi que leurs gouvernements se soucient avant tout de a stabilité du secteur de l’énergie en Libye et de l’aggravation du phénomène de la migration en Méditerranée …

Nadia K.