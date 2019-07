Yémen : Les émirats arabes unis réduisent leurs troupes

Les Emirats arabes unis, qui interviennent au Yémen au sein d'une coalition militaire sous commandement saoudien, ont décidé de réduire leurs troupes dans le pays, a précisé le ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, appelant à redoubler d'efforts pour une solution politique à la crise yéménite.

«Juste pour être clair, les Emirats arabes unis et le reste de la coalition ne quittent pas le Yémen», a déclaré le ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, dans une tribune publiée lundi par le quotidien américain Washington Post. «Nous allons agir différemment, mais nous restons présents militairement. En accord avec le droit international, nous continuerons à conseiller et assister les forces locales yéménites», a-t-il poursuivi. Les Emirats interviennent au Yémen depuis mars 2015 au sein de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite en soutien aux forces gouvernementales luttant contre les éléments armés des Houthis.

Le conflit au Yémen, qui dure depuis plus de quatre ans, a créé la pire crise humanitaire dans le monde, alerte régulièrement l'ONU. Des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, ont été tués et 3,3 millions sont toujours déplacées, selon diverses organisations humanitaires. Les derniers pourparlers sous l'égide de l'ONU pour tenter de résoudre le conflit ont eu lieu en décembre dernier en Suède. Si un accord avait été trouvé pour réduire les combats dans la ville portuaire de Hodeida, ils avaient échoué à mener à un accord pour mettre fin au conflit.