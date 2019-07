Libye : Le GNA annonce avoir repoussé une « grande offensive » des troupes de Haftar

Le gouvernement libyen d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU et basé à Tripoli a indiqué avoir repoussé lundi une «grande offensive» des troupes du général à la retraite Khalifa Haftar au sud de la capitale, faisant état de combats meurtriers.

Des combats meurtriers se déroulent aux portes de Tripoli entre les forces loyales au GNA, exécutif dirigé par Fayez al-Sarraj, et celles de Khalifa Haftar, qui a lancé le 4 avril des hostilités pour conquérir la capitale. Mais le GNA s'était dit samedi «inquiet» d'une «escalade militaire» que préparent les troupes de Haftar contre la capitale. «Nos forces sont parvenues à repousser une grande offensive des forces de Haftar sur plusieurs fronts au sud de Tripoli», a déclaré tard lundi soir le porte-parole pour la contre-offensive «Volcan de la colère», lancée pour repousser l'offensive lancée début avril par Haftar pour s'emparer de Tripoli. Selon ce porte-parole, Moustafa al-Mejii, cette «grande offensive» était en préparation «depuis plusieurs jours» par les forces de Haftar qui avaient «mobilisé des troupes» à cet effet. «Mais elles ont subi une grande et affligeante défaite». «Les forces aériennes ont mené sept frappes visant les positions des troupes pro-Haftar à Aïn Zara, Wadi Rabih, Esbea et Gasr Ben Ghachir», a-t-il ajouté. Le porte-parole a assuré que les troupes du GNA avaient «réussi en quelques heures à repousser (les troupes du maréchal Haftar) et à les contraindre à battre en retraite». Les forces du GNA «sont également parvenues à prendre de nouvelles positions qu'occupaient les troupes pro-Haftar», a-t-il ajouté faisant état de «6 morts et d'un nombre de blessés» dans les rangs des forces pro-GNA et de 25 morts et blessés parmi les hommes de Haftar. Le porte-parole a en outre fait état de la destruction de 3 chars, de 4 véhicules militaires non précisés et de deux blindés appartenant aux pro-Haftar et de la détention de «11 mercenaires qui combattaient dans leurs rangs». Les combats aux abords de la capitale libyenne ont fait 1.093 morts et 5.752 blessés ainsi que plus de 100.000 déplacés depuis 4 avril, selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).